Махачев допустил переход в средний вес, чтобы стать первым чемпионом UFC в трех дивизионах

Россиянин Ислам Махачев, уже завоевавший титулы в легком и полусреднем весе UFC, допустил, что в будущем может подняться в средний дивизион, чтобы стать первым чемпионом лиги в трех категориях.

«Я не собираюсь отказываться [от идеи стать первым чемпионом в трех разных весовых категориях в истории UFC]. Но это будет правда тяжело: набрать вес, стать мощнее, к тому же этот дивизион очень опасен. Посмотрим. Сначала я хочу завершить дела в полусреднем весе — там у меня хорошие соперники. Это лучшая категория прямо сейчас с серьезными претендентами на титул», — цитирует Махачева ActuMMA.

В ночь с 15 на 16 августа Махачев проведет титульный бой против ирландца Иэна Гэрри на UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

ММА UFC: Махачев — Гэрри