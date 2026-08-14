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14 августа, 19:27

Махачев допустил переход в средний вес, чтобы стать первым чемпионом UFC в трех дивизионах

Алина Савинова

Россиянин Ислам Махачев, уже завоевавший титулы в легком и полусреднем весе UFC, допустил, что в будущем может подняться в средний дивизион, чтобы стать первым чемпионом лиги в трех категориях.

«Я не собираюсь отказываться [от идеи стать первым чемпионом в трех разных весовых категориях в истории UFC]. Но это будет правда тяжело: набрать вес, стать мощнее, к тому же этот дивизион очень опасен. Посмотрим. Сначала я хочу завершить дела в полусреднем весе — там у меня хорошие соперники. Это лучшая категория прямо сейчас с серьезными претендентами на титул», — цитирует Махачева ActuMMA.

В ночь с 15 на 16 августа Махачев проведет титульный бой против ирландца Иэна Гэрри на UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция
ММА UFC: Махачев — Гэрри

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Ислам Махачев
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