Ислам Махачев

Около 07.30 по московскому времени 2 июня начнется поединок между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 302. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Мероприятие состоится на арене «Пруденшиал-центр».

У 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Свой последний поединок россиянин провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда Ислам в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски.

На счету 35-летнего Порье в смешанных единоборствах — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся. В последний раз появлялся в октагоне 9 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда Дастин одержал победу нокаутом во втором раунде над французом Бенуа Сен-Дени.

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