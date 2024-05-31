Махачев отреагировал на свист в свой адрес со стороны болельщиков из США

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махчев на пресс-конференции перед боем против третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье ответил на вопрос, не мешает ли ему свист от болельщиков из США. Их поединок станет главным событием турнира UFC 302.

«Это неважно. Я дрался везде: в Австралии, в США. Ничего страшного. Мы позовем их в Россию и встретим лучше», — сказал Махачев на пресс-конференции.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.