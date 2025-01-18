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Ислам Махачев — Ренато Мойкано: статистика боев и рейтинг в UFC, сколько побед и поражений

Ислам Махачев проведет защиту титула в бою против Ренато Мойкано
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев vs Ренато Мойкано: главный бой UFC 311 в ночь с 18 на 19 января 2025
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в поединке против бразильца Ренато Мойкано на UFC 311 в ночь на 19 января. Главный бой ожидается около 8.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику бойцов.

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Ислам Махачев: статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

33-летний Ислам Махачев имеет рекорд в ММА — 26-1, рекорд в UFC — 15-1. В предыдущем бою на UFC 302 в июне 2024-го Ислам победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

Рост: 178 см
Размах рук: 178 см
Весовая категория: легкая
Рекорд в ММА: 26-1
Рекорд в UFC: 15-1
Место в рейтинге UFC: чемпион легкого веса, № 1 вне зависимости от весовых категорий (p4p)

Ренато Мойкано: статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

Профессиональный рекорд 35-летнего Мойкано — 20-5-1, рекорд в UFC — 15-1. В последнем поединке в сентябре прошлого года на UFC Fight Night 24 одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом.

Рост: 180 см
Размах рук: 183 см
Весовая категория: легкая
Рекорд в ММА: 20-5-1
Рекорд в UFC: 12-5
Место в рейтинге UFC: 10-е в легком весе

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311 с поединком Махачева против Мойкано.

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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