Американский боец ММА заявил, что Мойкано — это мусор

Диллон Дэнис, американский боец ММА и друг Конора Макгрегора, прокомментировал замену соперника для Ислама Махачева на турнире UFC 311.

«Я готов прилететь в Лос-Анджелес завтра и без проблем сразиться с Махачевым. Я отправлю его обратно к семье. Ренато Мойкано — это просто мусор. Этот бой нельзя считать титульным, его никто не хочет видеть. Я готов драться. Давайте сделаем так», — написал Дэнис в социальной сети.

Бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано станет главным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в городе Инглвуд, США. Мойкано заменил Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.