Чемпион UFC Махачев планирует провести следующий бой до февраля 2027 года

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев после титульного боя в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Рамадан в феврале где-то начинается. У нас еще четыре месяца точно есть. Надо подраться [до Рамадана]», — сказал Махачев журналистам после боя.

Россиянин одержал 17-ю победу подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.