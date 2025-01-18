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Сегодня, 07:45

UFC 311, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.
Фото Команда Орла на UFC 311: Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Ренато Мойкано, Умар Нурмагомедов, Getty Images

Турнир UFC 311 с двумя титульными боями с участием россиян в эти выходные.

Дата, место проведения и время начала турнира UFC 311

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января 2025 года. Мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Этот стадион был введен в эксплуатацию в 2024 году и является домашней площадкой клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

UFC 311 начнется в 2.00 19 января по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск.

Спортивный комплекс «Intuit Dome»
«Intuit Dome».
Фото Global Look Press

Кард боев турнира UFC 311

Из 13 боев вечера в четырех выступят бойцы под флагом России. В ранних прелимах Тагир Уланбеков встретится с Клэйтоном Карпентером, в предварительном карде Азамат Бекоев — с Закари Рисом. В главном карде Умар Нурмагомедов попытается отобрать титул у Мераба Двалишвили, а Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс против Ренато Мойкано.

Главный кард (с 6.00 мск 19 января)

  • Ислам Махачев (26-1) — Ренато Мойкано (20-5-1): бой за титул в легком весе
  • Мераб Двалишвили (18-4) — Умар Нурмагомедов (18-0): бой за титул в легчайшем весе
  • Иржи Прохазка (30-5-1) — Джамал Хилл (12-2-0-1)
  • Жаилтон Алмейда (21-3) — Сергей Спивак (17-4)
  • Кевин Холлэнд (16-12-0-1) — Ренье де Риддер (18-2)

Предварительный кард (с 4.00 мск 19 января)

  • Пэйтон Тэлботт (9-0) — Раони Барселос (18-5)
  • Богдан Гуськов (16-3) — Билли Элекана (7-1)
  • Закари Рис (8-1) — Азамат Бекоев (18-3)
  • Грант Доусон (22-2-1) — Диего Феррейра (19-5)

Ранние прелимы (с 2.00 мск 19 января)

  • Кэрол Роса (18-6) — Айлин Перез (11-2)
  • Ринья Накамура (9-0) — Муин Гафуров (19-6)
  • Рикки Турсиос (12-4) — Бернардо Сопай (11-3)
  • Тагир Уланбеков (15-2) — Клэйтон Карпентер (8-0)
Бойцы ММА Тагир Уланбеков и Клэйтон Карпентер
Тагир Уланбеков и Клэйтон Карпентер.
Фото Global Look Press, Getty Images

Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер: данные и статистика

Россиянин Уланбеков (33 года) одержал 15 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его предыдущий поединок прошел в декабре 2023 года, тогда Тагир одолел Коди Дардена (сабмишн).

Американец Карпентер (28 лет) провел восемь боев, одержав победу в каждом из них. В октябре 2024 года он одолел Лукаса Рочу (сабмишн), получив бонус «Выступление вечера».

Бойцы ММА Муин Гафуров и Ринья Накамура
Муин Гафуров и Ринья Накамура.
Фото Global Look Press, Getty Images

Муин Гафуров — Ринья Накамура: данные и статистика

Таджикский боец Гафуров (28 лет) одержал 19 побед и потерпел шесть поражений на профессиональном уровне. В июне 2024 года он победил Кунг Хо Канга единогласным решением судей.

Японец Накамура (29 лет) провел девять боев, выиграв в каждом из них. В феврале 2024 года он победил Карлоса Веру единогласным судейским решением.

Боец ММА Азамат Бекоев
Азамат Бекоев.
Фото соцсети

Азамат Бекоев — Закари Рис: данные и статистика

Россиянин Бекоев (29 лет) одержал 18 побед и потерпел три поражения. Предстоящий бой станет для него дебютным в UFC.

Американец Рис (30 лет) одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В августе 2024 года он одолел Хосе Дэниела Медину единогласным решением судей.

Боец ММА Богдан Гуськов
Богдан Гуськов.
Фото соцсети

Богдан Гуськов — Билли Элекана: данные и статистика

Узбекистанский боец Гуськов (32 года) одержал 16 побед и потерпел три поражения в ММА. В апреле 2024 года он нокаутировал Раяна Спэнна и получил бонус «Выступление вечера».

Американец Элекана (29 лет) выиграл семь боев и проиграл один. Предстоящие поединок станет для него дебютным в UFC.

Бойцы ММА Сергей Спивак и Жаилтон Алмейда
Сергей Спивак и Жаилтон Алмейда.
Фото Global Look Press, Getty Images

Сергей Спивак — Жаилтон Алмейда: данные и статистика

Молдавский боец Спивак (29 лет) в профессиональном рекорде имеет 17 побед и четыре поражения. В августе 2024 года он победил Марчина Тыбуру в главном поединке турнира UFC Fight Night, получив бонус «Выступление вечера».

Бразилец Алмейда (33 года) одержал 21 победу и потерпел три поражения. В предыдущем бою в июне 2024 года Жаилтон взял верх над Александром Романовым (сабмишн).

Бойцы ММА Иржи Прохазка и Джамал Хилл
Иржи Прохазка и Джамал Хилл.
Фото Getty Images

Иржи Прохазка — Джамал Хилл: данные и статистика

У чешского бойца Прохазки (32 года) — 30 побед, пять поражений и одна ничья в профессиональных ММА. В июне 2024 года он уступил чемпиону полутяжелого дивизиона Алексу Перейре.

Американец Хилл (33 года) выиграл 12 боев и проиграл два. В апреле 2024 года она также уступил обладателю пояса Перейре.

Бойцы ММА Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили: дуэль взглядов
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили: дуэль взглядов.
Фото скриншот из трансляции

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: данные и статистика

Россиянин Умар Нурмагомедов (29 лет) в профессиональных ММА выиграл каждый из 18 боев. В UFC у троюродного брата Хабиба — шесть победных поединков, из них — три единогласным решением судей, два удушающим приемом и один нокаутом.

Предыдущий бой Нурмагомедов выиграл у американца Кори Сэндхегена на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024-го.

Умар Нурмагомедов: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд

4 августа 2024

Кори Сэндхаген

Победа, UD

5 / 5.00

18-0

3 марта 2024

Бекзат Алмахан

Победа, UD

3 / 5.00

15 января 2023

Раони Барселос

Победа, KO

1 / 4.40

25 июня 2022

Нэйт Манесс

Победа, UD

3 / 5.00

5 марта 2022

Брайэн Келлехер

Победа, SBM

1 / 3.15

Грузино-американский боец Мераб Двалишвили (34 года) имеет рекорд в ММА 18-4. Он провел в UFC 13 боев, одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Боец по прозвищу Машина в предыдущем поединке 14 сентября 2024 года на турнире UFC 306 победил американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей, забрал у него пояс в легчайшем весе и стал чемпионом промоушена.

Мераб Двалишвили: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд

15 сентября 2024

Шон О'Мэлли

Победа, UD

5 / 5.00

18-4

18 февраля 2024

Генри Сехудо

Победа, UD

3 / 5.00

12 марта 2023

Петр Ян

Победа, UD

5 / 5.00

20 августа 2022

Жозе Алдо

Победа, UD

3 / 5.00

25 сентября 2021

Марлон Мораес

Победа, KO/TKO

2 / 4.25
Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: что стоит на кону и прогнозы

Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который в первый раз попробует защитить Двалишвили.

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе, боец легчайшего дивизиона Дейвисон Фигейреду поддержал Двалишвили.

«Я думаю, что победит Мераб. У него не особо сильная ударная техника, но он изматывает любого бойца своей нестандартностью. С другой стороны, Умар — это боец, который способен взять на прием своего соперника из любого положения, поэтому Мерабу есть чем рисковать. Если бой продлится все пять раундов, то Двалишвили выйдет победителем», — сказал Фигейреду.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поддержал своего одноклубника.

«Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хорош, он боец высокого уровня, но Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба, я вижу, как он это делает и побеждает. В стойке Умар гораздо лучше Мераба», — сказал Махачев на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.

Бойцы ММА Ислам Махачев и Ренато Мойкано
Ислам Махачев и Ренато Мойкано.
Фото Getty Images, Global Look Press

Ислам Махачев — Ренато Мойкано: данные и статистика

Россиянин Махачев (33 года) в профессиональных ММА одержал 26 побед при одном поражении, в UFC — 15-1.

Ислам взял чемпионский титул в легком весе после победы над экс-чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года, а затем трижды успешно защитил пояс против австралийца Александра Волкановски (дважды) и американца Дастина Порье. Дагестанец возвращается в октагон после боя в первый день лета 2024-го.

Ислам Махачев: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд

2 июня 2024

Дастин Порье

Победа, SBM

5 / 2.42

26-1

21 октября 2023

Александр Волкановски

Победа, TKO

1 / 3.06

11 февраля 2023

Александр Волкановски

Победа, UD

5 / 5.00

22 октября 2022

Чарльз Оливейра

Победа, SBM

2 / 3.16

26 февраля 2022

Бобби Грин

Победа, KO/TKO

1 / 3.23

Бразилец Мойкано (35 лет) имеет рекорд в ММА 20-5-1.

Предыдущий бой Ренато провел 29 сентября 2024-го и одержал досрочную победу техническим нокатом над Бенуа Сэн-Дени на турнире UFC Fight Night в Париже. Это был третий поединок спортсмена в году.

На UFC 311 Мойкано должен был сойтись в главном карде с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем, но получил право претендовать на титул за сутки до турнира после травмы Армана Царукяна.

Ренато Мойкано: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд

29 сентября 2024

Бенуа Сэн-Дени

Победа, TKO

2 / 5.00

20-5-1

14 апреля 2024

Джэлин Тернер

Победа, TKO

2 / 4.11

4 февраля 2024

Дрю Добер

Победа, UD

3 / 5.00

12 ноября 2022

Брэд Ридделл

Победа, SBM

1 / 3.20

5 марта 2022

Рафаэль дос Аньос

Поражение, UD

5 / 5.00
Ренато Мойкано. Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна

Ислам Махачев — Ренато Мойкано: что стоит на кону и прогнозы

Махачев и Мойкано сразятся за титул чемпиона UFC в легком весе. Это будет четвертая защита обладателя пояса Ислама.

Бывший боец UFC Алексей Олейник оценил шансы Мойкано против Махачева после срочной замены Царукяна.

«С одной стороны, подготовка у Мойкано совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень крепкий, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее, чем Царукян. Думаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Есть опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма, Ислам должен справиться», — сказал Олейник «СЭ».

Президент UFC Дана Уайт оценил реакцию Махачева на замену соперника за сутки до турнира.

«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион, я буду драться с кем угодно», — сказал Уайт на видео в своих соцсетях.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Участие и мнение Хабиба Нурмагомедова о турнире UFC 311

Непобежденный боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом представителей своей команды — Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Все источают энергию: кто-то — хорошую, кто-то — плохую. Чтобы давать своим бойцам хорошую энергию, я должен быть в хорошей форме. Нет неважных деталей, нельзя не придавать чему-то значение. Именно мелочи создают большую разницу, нужно уделять внимание даже мелочам», — сказал Нурмагомедов в интервью каналу UFC.

Также Хабиб заявил, что закончит работать в нынешнем формате после того, как его бойцы завершат свои карьеры.

«Надеюсь, поскорее (улыбается). Потому что меня это сильно утомило», — сказал Нурмагомедов.

Бойцы ММА Ислам Махачев и Ренато Мойкано
Ислам Махачев и Ренато Мойкано.
Фото Getty Images

Во сколько и где смотреть трансляцию UFC 311

Турнир UFC 311 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке), канал «Матч! Боец» и сайт matcth.tv (на платной основе). Начало прямого эфира — в 2.00 мск 19 января.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

Бои главного карда UFC 311 будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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