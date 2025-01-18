Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили проведут поединок на UFC 311 в ночь на 19 января

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой за титул чемпиона в легчайшем дивизионе против действующего обладателя пояса грузино-американского бойца Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 311.

Дата и время боя Мераб Двалишвили vs Умар Нурмагомедов на UFC 311

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА принимает Инглвуд (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) на арене спортивного комплекса «Intuit Dome». Время начала соглавного боя шоу между Нурмаговедовым и Двалишвили — ориентировочно 7.30 по московскому времени.

Умар Нурмагомедов: статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

Умару Нурмагомедову 28 лет. Его рост — 173 см, боевой вес — 61 кг, размах рук — 175 см. В профессиональных ММА россиянин провел 18 поединков и все выиграл, в UFC Умар одержал шесть побед. В рейтинге легчайшего дивизиона Нурмагомедов занимает второе место.

Мераб Двалишвили: статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

Мерабу Двалишвили 34 года. Его рост — 168 см, боевой вес — 61 кг, размах рук — 173 см. На профессиональном уровне у Машины 18 побед и 4 поражения, в UFC — 11 побед и 2 поражения. В легчайшей весовой категории Мераб является чемпионом.

Где смотреть бой UFC 311 Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили

Все поединки UFC 311 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию главного карда бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», на стриминговые сервисы нужна подписка).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Отслеживать ключевые события и результаты поединков можно также в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.