Хабиб Нурмагомедов: «Умар вчера показал, что он — один из лучших в мире»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, тренирующий брата Умара Нурмагомедова, прокомментировал итоги боев турнира UFC 311.

«Вчера была тяжелая ночь, как я и ожидал. Ислам Махачев в очереднои? раз доказал, что он лучшии? в мире на данныи? момент, и я очень рад за него и за его проделанныи? путь в этом виде спорта. За всю историю смешанных единоборств очень малое количество бои?цов достигли того чего он достиг. Продолжаи? работать, брат мои?, это еще не предел.

Умар, выше голову, младшии?. Ты вчера показал, что ты один из лучших в мире. В данныи? момент нам есть, над чем работать, проведем работу над ошибками и вернемся в титульную гонку.

Тагир Уланбеков проделал хорошую работу и очень сильно обрадовал, но я знаю, что он может еще лучше. В этом году надо выграть еще пару боев. Не забываи? про нашу цель, братка.

Во всем есть благо, мы как верующие должны понимать, что предписание Аллаха лучше, чем наше желание», — написал Хабиб в соцсетях.

29-летний Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил Двалишвили в поединке за пояс UFC в легчайшем весе. Позже Нурмагомедов заявил, что сломал руку в начале боя.

Нурмагомедов впервые в карьере проиграл поединок. Теперь на его счету 18 побед и 1 поражение. У Двалишвили 19 побед при 4 поражениях.