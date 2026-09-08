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Муслим Салихов: кто следующий соперник на UFC — Игнасио Бахамондес

Муслим Салихов: кто следующий соперник на UFC

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Global Look Press

Российский боец Муслим Салихов проведет бой в полусреднем весе против чилийца Игнасио Бахамондес на турнире UFC Fight Night 288 в субботу, 12 сентября. Вечер ММА пройдет на «Дезерт Даймонд-арене» в Глендейле (штат Аризона, США). Начало боя Салихов — Бахамондес — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

ММА UFC: Бахамондес — Салихов

Рекорд Игнасио Бахамондес в ММА — 17 побед и 7 поражений. У Муслима Салихова — 22 победы и 6 поражений.

Следить за результатом боя Бахамондес — Салихов можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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Муслим Салихов
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