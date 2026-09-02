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Камил Гаджиев: комментарий об обновлении рейтинга Умара Нурмагомедова в легчайшем весе UFC

Гаджиев — о падении рейтинга Умара Нурмагомедова в UFC: «Есть только чемпион и претендент, остальное — условность»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обновление рейтинга Умара Нурмагомедова в легчайшем весе UFC.

«Вполне логичный исход, потому что Умар потерпел поражение. Наверху расположились топы, а Нурмагомедов просто поменялся местами с Ядонгом. Это максимально закономерно. Не стоит смотреть на цифры и топы. По большому счету, есть только чемпион и претендент, остальное — условность», — сказал Гаджиев «СЭ».

Нурмагомедов опустился со второго на пятое место в обновленном рейтинге UFC в легчайшем весе после поражения от китайца Сонга Ядонга. Чемпионом UFC в легчайшем весе является россиянин Петр Ян. Первую строчку рейтинга занимает грузин Мераб Двалишвили, на второе место поднялся американец Шон О'Мэлли, а Сонг Ядонг переместился с шестой позиции на третью.

(Давид Петросян)

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Умар Нурмагомедов
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