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Чимаев заявил, что не считает себя проигравшим в бою со Стриклендом

Сергей Ярошенко

Представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев заявил, что не считает себя проигравшим американцу Шону Стрикленду в поединке за титул UFC в среднем весе.

«Я не считаю себя проигравшим. Если ты не сдался, ты не проиграл», — сказал Чимаев на пресс-конференции борцовской лиги RAF.

На вопрос о желании провести реванш со Стриклендом Чимаев ответил: «Хоть завтра».

В мае Чимаев раздельным решением судей проиграл Стрикленду в главном бою турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США). Россиянин потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

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Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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