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Рыбакина считает, что ей далеко до звания первой ракетки мира

Рыбакина — о возможности стать первой ракеткой мира: «До этого момента еще далеко»

Сергей Ярошенко

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, прокомментировала возможность стать первой ракеткой мира после победы над украинкой Юлией Стародубцевой (7:6 (8:6), 6:3) в третьем круге US Open.

«Пока я не первая ракетка мира. До этого момента еще далеко. Мне нужно сосредоточиться на следующем матче и не думать об этом. Что бы ни произошло, я просто стараюсь показать свой лучший теннис. Я стараюсь получать удовольствие от игры и бороться до самого конца. Надеюсь, что очень скоро достигну этой цели. Если нет, буду продолжать бороться и постараюсь сделать это позже — неважно», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Для того чтобы стать первой ракеткой мира, Рыбакиной необходимо одержать еще две победы. В следующем матче 27-летняя спортсменка сыграет с японкой Наоми Осакой.

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Теннис
US Open
Елена Рыбакина
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