Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Шара Буллет — о поражении Умара Нурмагомедова: «Вернется монстром»

Сергей Ярошенко

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, оценил первое досрочное поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в карьере.

«Это ММА, бывают неудачные обстоятельства. Старые привычки, где Умар вот так отклонялся. Это конкурентный спорт, и на вершине любой может оступиться. Я рад, что он не получил сильное сотрясение. Скоро вернется — и, возможно, даже монстром. Это бойца и отличает. Хабиб Нурмагомедов никогда не проигрывал, и никто не знает, как бы он отнесся к поражению. Когда же человек проигрывает, а потом возвращается на вершину, это о сильном духе говорит», — цитирует Магомедова РИА «Новости».

В августе Нурмагомедов проиграл нокаутом китайцу Сонгу Ядонгу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Это поражение стало для россиянина первым досрочным в профессиональной карьере.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Умар Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon выполнил полет над Баренцевым морем
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Оставленной Уиткоффом в Москве памятной монеты нет в свободной продаже
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Все ждут Головина, стабильности ради чемпионства и реабилитации за ничью с «Оренбургом». Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дэн Хукер — Саладин Парнасс: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости