Шара Буллет — о поражении Умара Нурмагомедова: «Вернется монстром»

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, оценил первое досрочное поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в карьере.

«Это ММА, бывают неудачные обстоятельства. Старые привычки, где Умар вот так отклонялся. Это конкурентный спорт, и на вершине любой может оступиться. Я рад, что он не получил сильное сотрясение. Скоро вернется — и, возможно, даже монстром. Это бойца и отличает. Хабиб Нурмагомедов никогда не проигрывал, и никто не знает, как бы он отнесся к поражению. Когда же человек проигрывает, а потом возвращается на вершину, это о сильном духе говорит», — цитирует Магомедова РИА «Новости».

В августе Нурмагомедов проиграл нокаутом китайцу Сонгу Ядонгу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Это поражение стало для россиянина первым досрочным в профессиональной карьере.