Ядонг о бое Яна с Двалишвили на турнире UFC 333: «У Петра будет преимущество»

Китайский боец ММА Сонг Ядонг поделился мнением о третьем бое между россиянином Петром Яном с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Поединок пройдет 24 октября.

«У Петра будет преимущество. Но я надеюсь, что победит Мераб, хотя Петр будет иметь отличные шансы», — приводит слова Ядонга журналист Ариэль Хельвани.

33-летний Ян в ММА одержал 20 побед и потерпел пять поражений. Последний раз он выходил в октагон 7 декабря 2025 года, победил Двалишвили и завоевал пояс чемпиона. Первая встреча соперников состоялась 11 марта 2023 года — тогда сильнее оказался грузинский боец.