Майкл Пейдж — Нурсултон Рузибоев: когда бой UFC
Британец Майкл Пейдж и представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев встретятся на турнире UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse в субботу, 5 сентября. Турнир пройдет на Accor Arena в Париже. Бой включен в основной кард.
Главный кард турнира стартует в 22.00 по московскому времени. Пейдж и Рузибоев появятся в октагоне около 23.30 мск.
Следить за ходом и результатом поединка Пэйдж — Рузибоев можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Пейдж подходит к бою с профессиональным рекордом 25 побед и 3 поражения. На его счету 13 побед нокаутами и 3 — приемами.
Рекорд Рузибоева — 37 побед, 9 поражений и 2 ничьи, также в его статистике значатся два боя без результата. Узбекистанец одержал 13 побед нокаутами и 21 — приемами.
Прямую трансляцию всего турнира в США покажет Paramount+. В России турнир будет доступен на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
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