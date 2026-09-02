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Майкл Пейдж — Нурсултон Рузибоев, 5 сентября 2026: когда бой UFC, во сколько начало

Майкл Пейдж — Нурсултон Рузибоев: когда бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Нурсултон Рузибоев.
Фото Global Look Press

Британец Майкл Пейдж и представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев встретятся на турнире UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse в субботу, 5 сентября. Турнир пройдет на Accor Arena в Париже. Бой включен в основной кард.

ММА UFC: Пэйдж — Рузибоев

Главный кард турнира стартует в 22.00 по московскому времени. Пейдж и Рузибоев появятся в октагоне около 23.30 мск.

Следить за ходом и результатом поединка Пэйдж — Рузибоев можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Пейдж подходит к бою с профессиональным рекордом 25 побед и 3 поражения. На его счету 13 побед нокаутами и 3 — приемами.

Рекорд Рузибоева — 37 побед, 9 поражений и 2 ничьи, также в его статистике значатся два боя без результата. Узбекистанец одержал 13 побед нокаутами и 21 — приемами.

Прямую трансляцию всего турнира в США покажет Paramount+. В России турнир будет доступен на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

UFC: новости, результаты турниров, кард боев, рейтинги и статистика бойцов

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