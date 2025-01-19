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Сегодня, 19:45

Махачев получил меньше Мойкано, а Двалишвили — больше их двоих: названы гонорары бойцов UFC 311

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Ислам Махачев против Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала гонорары участников UFC 311.

Чемпион UFC Ислам Махачев в легком весе, который в четвертый раз защитил титул, получил 200 тысяч долларов. Его соперник по главному бою Ренато Мойкано, который за день до турнира заменил Армана Царукяна, — 250 тысяч долларов.

Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. «Расправился с ним, как бензопила с деревом». Американские СМИ — о боях Махачева и Нурмагомедова на UFC 311

Примечательно, что их совместный гонорар меньше, чем у Мераба Двалишвили, который заработал 500 тысяч. Умар Нурмагомедов, соперник грузинского чемпиона в легчайшем весе, получил 100 тысяч.

Отметим, что эти суммы не учитывают выплаты от продажи платных трансляций, которые получат обладатели поясов Махачев и Двалишвили.

Тагир Уланбеков и Азамат Бекоев, которые участвовали в предварительном карде турнира, получат 72 тысячи (36 за выход и 36 за победу) и 24 тысячи (12 за выход и 12 за победу) соответственно.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
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