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Шавкат Рахмонов ответил, в чем превосходит Махачева

Непобежденный боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов рассказал, в чем превосходит россиянина Ислама Махачева.

— Самый такой опасный соперник для Ислама — это ты?

— Я думаю, да.

— За счет чего ты можешь у него выиграть?

— В стойке у меня [навыки] лучше, чем у Ислама, — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

На счету 31-летнего Рахмонова 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключен из официального рейтинга UFC из-за неактивности.

Ранее 34-летний Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии.

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Ислам Махачев
Шавкат Рахмонов
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