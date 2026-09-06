Шавкат Рахмонов ответил, в чем превосходит Махачева

Непобежденный боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов рассказал, в чем превосходит россиянина Ислама Махачева.

— Самый такой опасный соперник для Ислама — это ты?

— Я думаю, да.

— За счет чего ты можешь у него выиграть?

— В стойке у меня [навыки] лучше, чем у Ислама, — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

На счету 31-летнего Рахмонова 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключен из официального рейтинга UFC из-за неактивности.

Ранее 34-летний Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии.