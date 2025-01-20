Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что я проиграл Двалишвили, даже если весь мир будет убеждать в обратном»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в со-главном поединке UFC 311 против Мераба Двалишвили.

«Никаких оправдании?. Иншала, я стану чемпионом, остальное не важно. Хвала Аллаху в любом положении. И я не считаю , что я проиграл этот бои?, если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строи?, в гонку за золотом», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

29-летний Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил Двалишвили в поединке за пояс UFC в легчайшем весе. Позже Нурмагомедов заявил, что сломал руку в начале боя.

Нурмагомедов впервые в карьере проиграл поединок. Теперь на его счету 18 побед и 1 поражение. У Двалишвили 19 побед при 4 поражениях.