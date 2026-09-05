UFC Fight Night Хукер — Парнасс: где смотреть онлайн трансляцию турнира

Новозеландец Дэн Хукер и француз Саладин Парнасс встретятся в главном бою на турнире UFC Fight Night в субботу, 5 сентября, на Accor Arena в Париже. Пятираундовый поединок пройдет в легкой весовой категории.

В соглавном бою встретятся французские легковесы Фарес Зиам и Аксель Сола.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Основной кард турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Поединок Хукера и Парнасса завершит программу вечера, бойцы появятся в октагоне около 00.30 мск.

36-летний Хукер за карьеру одержал 24 победы и потерпел 14 поражений. 28-летний Парнасс подходит к дебюту в UFC с рекордом 23 победы и 2 поражения.

В США весь турнир покажет Paramount+. В России трансляцию в полном объеме покажут канал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Главный кард будет доступен на канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

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