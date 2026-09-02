Дэн Хукер — Саладин Парнасс: когда бой UFC

Новозеландец Дэн Хукер и француз Саладин Парнасс проведут главный бой турнира UFC Fight Night в субботу, 5 сентября, на Accor Arena в Париже. Поединок пройдет в легком весе и рассчитан на пять раундов.

ММА UFC: Парнасс — Хукер

Основной кард турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Поединок Хукера и Парнасса завершит программу вечера, бойцы появятся в октагоне около 00.30 мск.

Отслеживать ход и результат поединка Хукер — Парнасс можно в матч-центре на нашем сайте.

36-летний Хукер имеет рекорд 24 победы и 14 поражений. Новозеландец одержал 11 побед нокаутами и 7 — приемами.

28-летний Парнасс подходит к дебюту в UFC с рекордом 23 победы и 2 поражения. Француз выиграл восемь боев нокаутом, семь — приемом и восемь — решением судей.

В США весь турнир покажет Paramount+. В России трансляцию в полном объеме покажут канал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Главный кард будет доступен на канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

UFC: новости, результаты турниров, кард боев, рейтинги и статистика бойцов