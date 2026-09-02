Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Дэн Хукер — Саладин Парнасс, 6 сентября 2026: когда бой UFC, во сколько начало

Дэн Хукер — Саладин Парнасс: когда бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дэн Хукер.
Фото Getty Images

Новозеландец Дэн Хукер и француз Саладин Парнасс проведут главный бой турнира UFC Fight Night в субботу, 5 сентября, на Accor Arena в Париже. Поединок пройдет в легком весе и рассчитан на пять раундов.

ММА UFC: Парнасс — Хукер

Основной кард турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Поединок Хукера и Парнасса завершит программу вечера, бойцы появятся в октагоне около 00.30 мск.

Отслеживать ход и результат поединка Хукер — Парнасс можно в матч-центре на нашем сайте.

36-летний Хукер имеет рекорд 24 победы и 14 поражений. Новозеландец одержал 11 побед нокаутами и 7 — приемами.

28-летний Парнасс подходит к дебюту в UFC с рекордом 23 победы и 2 поражения. Француз выиграл восемь боев нокаутом, семь — приемом и восемь — решением судей.

В США весь турнир покажет Paramount+. В России трансляцию в полном объеме покажут канал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Главный кард будет доступен на канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

UFC: новости, результаты турниров, кард боев, рейтинги и статистика бойцов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дэн Хукер
Саладин Парнасс
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Ови все прекрасно понимает». Какую роль получит Овечкин в «Вашингтоне»?
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Нидерланды перевезли в Лондон около 86 т золотых резервов
Путин встретился с губернатором Приморского края Кожемяко
«Динамо» отправляет назад в Бразилию двух звезд, а взамен хочет взять Захаряна
Кучеров признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2025/26
Популярное видео
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night Хукер — Парнасс: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию турнира
Новости
RSS RSS
Все новости