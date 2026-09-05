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Майкл Пейдж — Нурсултон Рузибоев, 5 сентября 2026: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC

Майкл Пейдж — Нурсултон Рузибоев: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC

Руслан Минаев
Майкл Пейдж.
Фото Getty Images

Британец Майкл Пейдж и представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев проведут бой на турнире UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse в субботу, 5 сентября. Турнир пройдет на Accor Arena в Париже (Франция). Поединок состоится в среднем весе и включен в основной кард.

Главный кард турнира начнется в 22.00 по московскому времени. Пейдж и Рузибоев выйдут в октагон ориентировочно около 23.30 мск.

ММА UFC: Пэйдж — Рузибоев

Следить за ходом и результатом поединка Пейдж — Рузибоев можно в матч-центре «СЭ».

В России весь турнир в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Главный кард также будет доступен на федеральном телеканале «Матч ТВ», а онлайн — на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

39-летний Пейдж подходит к бою с профессиональным рекордом 25 побед и 3 поражения. Британец одержал 13 побед нокаутами и 3 — приемами.

Рекорд Рузибоева — 37 побед, 9 поражений и 2 ничьи, еще два поединка признаны несостоявшимися. На счету 32-летнего представителя Узбекистана 13 побед нокаутами и 21 — приемами.

UFC: новости, результаты турниров, кард боев, рейтинги и статистика бойцов.

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Майкл Пэйдж
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