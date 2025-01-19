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Махачеву нужно дать реванш Царукяну, Умар еще может стать чемпионом. Выводы после турнира UFC 311

Махачев победил Мойкано на турнире UFC 311
Евгений Нарижный
Корреспондент
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Ренато Мойкано и Ислам Махачев на турнире UFC 311.
Фото Imagn Images
У Ислама большие перспективы, а вот троюродному брату Хабиба нужно меняться.

Утром 19 января состоялся турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев победил Ренато Мойкано нокаутом и защитил пояс легкого дивизиона в четвертый раз, а Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в титульном поединке в 61 кг. Какие выводы можно сделать после турнира?

Рекорд Махачева не подвергается сомнениям, но реванш с Царукяном необходим

Ислам побил рекорд дивизиона — больше него пояс не защищал никто, даже Хабиб, который держал рекорд с тремя защитами вместе с Бенсоном Хендерсоном и Би Джей Пенном. Четыре защиты Махачева — это два раза Волкановски, Порье и теперь Мойкано, и, к сожалению, Исламу не избежать обесценивания его заслуг. Когда кто-то будет вспоминать о рекорде, в комментариях обязательно найдутся те, кого не устраивает вторая победа над полулегковесом Волкановски и четвертая защита против принявшего бой за сутки Мойкано. Но кто виноват, что соперники Ислама снимаются по причинам, на которые сам Махачев никак повлиять не может? Не он рассек Чарльза Оливейру в спарринге за десять дней до боя и не он потянул спину Арману Царукяну во время весогонки.

Мойкано не тот оппонент, после победы над которым тебя сразу же признают лучшим в истории, и, хотя Махачеву стоит отдать должное за то, что он принимает любые вызовы на любом уведомлении, без реванша с Царукяном его карьера в легком весе не будет полноценной. Арман снялся с боя, потому что здоровье не позволяло, а риски и ставки были слишком высоки, и попробовать еще раз он точно заслуживает. Дана Уайт уже сказал, что Царукяну придется провести еще бой перед тем, как получить титульник, — мало сомнений, что Арман победит любого, кого ему дадут: хоть Порье, хоть Чендлера, хоть Оливейру в реванше.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311

Ислама при этом можно понять: он давно нацелен на то, чтобы подняться в 77 кг, и ждать Царукяна большого смысла нет, потому что рекорды в легком весе — это хорошо, но в полусреднем можно не только установить другие, а еще и много заработать: бои «чемп против чемпа» почти всегда оплачиваются жирнее, чем очередная защита в своем дивизионе.

При этом Махачеву стоит рассчитывать силы. Есть немало сомнений, сможет ли он быть тем же в 77 кг, а тут еще заговорили о среднем весе. Даже если Ислам победит чемпиона в полусреднем, это не значит, что бой с Дрикусом дю Плесси или любым, кто будет чемпионом в 84 кг, пройдет для него легко. Махачев и для 77 кг будет маловат, что уж говорить о весе, где, помимо дю Плесси, дерутся Хамзат Чимаев и Исраэль Адесанья. Как раз Чимаев в будущем вполне мог бы попробовать выступить в 93 кг, а новозеландец уже делал такую попытку.

Ислам Махачев (пятый слева) со&nbsp;своей командой после победы над Ренато Мойкано на&nbsp;турнире UFC 311. «Я не покину этот спорт без второго пояса». Пресс-конференция Махачева после рекордной защиты титула

Мераб заслуженно лучший, Умару надо работать над кардио

Не лишним будет проговорить, что поражение Умара — свидетельство, что не стоит сакрализировать Хабиба или кого угодно в углу. Это просто психологическая поддержка и полезные советы от старшего, но бой выигрывает и проигрывает тот, кто находится в клетке.

Как бы кому не нравился Двалишвили, он лучший боец легчайшего веса прямо сейчас, а в перспективе лучший в истории — все для этого у Мераба есть. Умар не совладал с кардио грузина, не был убедительнее в стойке, а первые два раунда, которые, по мнению большинства судей и простых экспертов, он забрал, по уровню доминации ни в какое сравнение не идут с четвертым и пятым раундом от Двалишвили. Да и третий отрезок тоже не подвергается сомнению — он уходит Мерабу.

Вполне возможно, Мераб еще долго будет править в 61 кг. Основные претенденты в этом весе — Шон О'Мэлли и Петр Ян. И если на Яна еще можно возлагать какие-то надежды, то О'Мэлли отсекается сразу из-за явных проблем с борьбой. Петр же имеет теоретические шансы победить Двалишвили, но в этом поединке он справедливо будет большим андердогом у букмекеров. Просто потому что Мераб сейчас выглядит непобедимым.

Важные нюансы боя Умара и Мераба — оба бились, будучи травмированным. Двалишвили дрался с болевыми ощущениями в ноге и спине, а Умар вообще сломал руку в первом раунде. Эти факты открывают возможность для реванша в будущем, так что не исключено, что поединок Мераба и Умара мы еще увидим, но сможет ли Нурмагомедов конкурировать с Двалишвили в функциональной подготовленности — большой вопрос, который не разъяснится, пока оба снова не выйдут в клетку. Об Умаре этот бой показывает лишь одно: он хуже Мераба в данный момент. Но это совсем не значит, что Нурмагомедов не победит всех остальных в своем весе. А именно так и зарабатывают реванш против чемпиона.

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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