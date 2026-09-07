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Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов, 12 сентября 2026: когда бой UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов: когда бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Соцсети

Чилиец Игнасио Бахамондес и россиянин Муслим Салихов встретятся на турнире Noche UFC: Силва vs. Дельгадо в субботу, 12 сентября. Турнир пройдет на Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона. Поединок Бахамондеса и Салихова включен в предварительный кард.

ММА UFC: Бахамондес — Салихов

Предварительный кард начнется в 21.00 по московскому времени. Бойцы появятся в октагоне около 23.30 мск. Основной кард стартует в 00.00 мск 13 сентября.

Бахамондес подходит к поединку с профессиональным рекордом 17 побед и 7 поражений. У Салихова 22 победы и 6 поражений. Бой пройдет в полусредней весовой категории.

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 23.05 по московскому времени. С 00.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за результатом боя Бахамондес — Салихов можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: новости, результаты турниров, кард боев, рейтинги и статистика бойцов

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Игнасио Бахамондес
Муслим Салихов
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