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Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после поражения от Сонга Ядонга

Нурмагомедов опустился на пятое место в рейтинге UFC после нокаута от Ядонга

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Умар Нурмагомедов опустился со второго на пятое место в обновленном рейтинге UFC в легчайшем весе после поражения от китайца Сонга Ядонга.

29 августа Нурмагомедов уступил Сонгу Ядонгу в главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае. Поединок завершился победой китайского спортсмена нокаутом во втором раунде.

Чемпионом UFC в легчайшем весе является россиянин Петр Ян. Первую строчку рейтинга занимает грузин Мераб Двалишвили, на второе место поднялся американец Шон О'Мэлли, а Сонг Ядонг переместился с шестой позиции на третью.

Для 30-летнего Нурмагомедова это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 20 победах. На счету 28-летнего Сонга Ядонга 24 победы, девять поражений и одна ничья.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Сонг Ядонг.Как Умар мог так проиграть? Теперь он не в одном ряду с Хабибом, Махачевым и Усманом?

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Сонг Ядонг
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