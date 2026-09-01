Нурмагомедов опустился на пятое место в рейтинге UFC после нокаута от Ядонга

Российский боец Умар Нурмагомедов опустился со второго на пятое место в обновленном рейтинге UFC в легчайшем весе после поражения от китайца Сонга Ядонга.

29 августа Нурмагомедов уступил Сонгу Ядонгу в главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае. Поединок завершился победой китайского спортсмена нокаутом во втором раунде.

Чемпионом UFC в легчайшем весе является россиянин Петр Ян. Первую строчку рейтинга занимает грузин Мераб Двалишвили, на второе место поднялся американец Шон О'Мэлли, а Сонг Ядонг переместился с шестой позиции на третью.

Для 30-летнего Нурмагомедова это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 20 победах. На счету 28-летнего Сонга Ядонга 24 победы, девять поражений и одна ничья.