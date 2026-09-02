UFC Fight Night Хукер — Парнасс: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию турнира
Турнир UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse пройдет в субботу, 5 сентября, на Accor Arena в Париже (Франция). Главным событием станет бой в легком весе между новозеландцем Дэном Хукером и французом Саладином Парнассом.
Предварительный кард начнется в 19.00 по московскому времени, основной — в 22.00 мск.
UFC Fight Night Хукер — Парнасс: полный кард
Основной кард
- Дэн Хукер (24-14) — Саладин Парнасс (23-2). Легкий вес. Главный бой.
- Фарес Зиам (18-5) — Аксель Сола (12-1-1). Легкий вес.
- Майкл Пейдж (25-3) — Нурсултон Рузибоев (37-9-2). Средний вес.
- Даниил Донченко (14-2) — Пунаэле Сориано (13-4). Полусредний вес.
- Морган Шаррьер (21-12-1) — Фелипе Лима (14-2). Полулегкий вес.
- Лосене Кейта (16-2) — Мухаммад Наимов (13-4). Полулегкий вес.
Предварительный кард
- Марио Пинто (12-0) — Райан Спэнн (24-11). Тяжелый вес.
- Кертис Кэмпбелл (8-1) — Тревор Пик (9-3). Полулегкий вес.
- Умар Си (12-2) — Модестас Букаускас (20-7). Полутяжелый вес.
- Натаниэль Вуд (23-6) — Павел Андруска (8-0). Полулегкий вес.
- Майкл Альджаруж (13-3) — Фабия Синтес (11-3). Наилегчайший вес.
- Нора Корноль (9-4) — Клаудия Сыгула (8-2). Женский легчайший вес.
- Матье Дюкло (10-3) — Луис Фелипе Диас (18-5). Средний вес.
- Дельфин Бенуаиш (7-2) — София Монтенегро (6-2). Женский минимальный вес.
UFC 1 сентября сообщил об изменении карда: заболевшего Майрона Сантоса в бою с Натаниэлем Вудом заменил непобежденный дебютант Павел Андруска.
Где смотреть UFC Fight Night Хукер — Парнасс
В США весь турнир официально покажет Paramount+. В России турнир в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и официальная платформа UFC Fight Pass. Старт трансляции — в 19.00 мск.
Главный кард и часть предварительных боев в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» (бесплатно). Эфир федерального канала начнется в 21.00 мск. Кроме того, трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции «Матч ТВ».
Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 287 в Париже можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».
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