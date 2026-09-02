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Валентина Шевченко снялась с боя с Наталией Силвой на UFC 332 из-за травмы

Шевченко снялась с боя с Силвой на UFC 332 из-за травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко не сможет провести бой против бразильянки Наталии Силвы на турнире UFC 332 из-за травмы. Поединок был запланирован на 3 октября в Солт-Лейк-Сити.

«Валентина Шевченко выбывает из боя против Наталии Силвы из-за травмы. Бой, как сообщалось ранее, должен был стать главным событием UFC 332 3 октября в Солт-Лейк-Сити», — сообщает Championship Rounds в соцсетях.

38-летняя Шевченко выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2003 года, в UFC — с 2015-го.

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Валентина Шевченко (MMA)
Наталья Силва
UFC
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