Шевченко снялась с боя с Силвой на UFC 332 из-за травмы

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко не сможет провести бой против бразильянки Наталии Силвы на турнире UFC 332 из-за травмы. Поединок был запланирован на 3 октября в Солт-Лейк-Сити.

«Валентина Шевченко выбывает из боя против Наталии Силвы из-за травмы. Бой, как сообщалось ранее, должен был стать главным событием UFC 332 3 октября в Солт-Лейк-Сити», — сообщает Championship Rounds в соцсетях.

38-летняя Шевченко выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2003 года, в UFC — с 2015-го.