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UFC Fight Night 288 Сильва — Дельгадо: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию 12 сентября 2026

UFC Fight Night Сильва — Дельгадо: дата и время, полный кард и где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Муслим Салихов (справа).
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 288 пройдет с субботы на воскресенье, с 12 на 13 сентября, на Desert Diamond Arena в Глендейле (штат Аризона, США). Главным событием станет бой в полулегком весе между бразильцем Жаном Сильвой и американцем Хосе Мигелем Дельгадо.

Предварительный кард начнется 12 сентября в 21.00 по московскому времени. Основной кард стартует уже 13 сентября в 00.00 мск.

UFC Fight Night 288 Сильва — Дельгадо: полный кард

Основной кард

  • Жан Сильва (17-3) — Хосе Мигель Дельгадо (12-2)
  • Брэндон Морено (23-10-2) — Джозеф Моралес (14-2)
  • Томми Макмиллен (11-0) — Марван Рахики (9-0)
  • Манон Фиоро (13-2) — Алекса Грассо (17-5-1)
  • Валдо Кортес-Акоста (17-3) — Кертис Блейдс (19-6)
  • Давид Мартинес (14-1) — Дэн Иге (19-11)

Предварительный кард

  • Тим Эллиотт (21-14-1) — Эдгар Чайрес (14-6)
  • Игнасио Бахамондес (17-7) — Муслим Салихов (22-6)
  • Юсри Белгаруи (10-3) — Джорден Сантос (11-3)
  • Драккар Клозе (16-3-1) — Томми Гантт (12-0)
  • Рафа Гарсия (19-4) — Жун Чжу (28-6)
  • Джей Джей Олдрич (15-7) — Регина Тарин (8-0)
  • Джесси Росас (8-1) — Шон Кинг (6-0)

Состав карда может измениться до дня турнира.

Где смотреть UFC Fight Night 288 Сильва — Дельгадо

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 23.05 по московскому времени. С 00.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

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