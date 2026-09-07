UFC Fight Night Сильва — Дельгадо: дата и время, полный кард и где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 288 пройдет с субботы на воскресенье, с 12 на 13 сентября, на Desert Diamond Arena в Глендейле (штат Аризона, США). Главным событием станет бой в полулегком весе между бразильцем Жаном Сильвой и американцем Хосе Мигелем Дельгадо.

Предварительный кард начнется 12 сентября в 21.00 по московскому времени. Основной кард стартует уже 13 сентября в 00.00 мск.

UFC Fight Night 288 Сильва — Дельгадо: полный кард

Основной кард

Жан Сильва (17-3) — Хосе Мигель Дельгадо (12-2)

Брэндон Морено (23-10-2) — Джозеф Моралес (14-2)

Томми Макмиллен (11-0) — Марван Рахики (9-0)

Манон Фиоро (13-2) — Алекса Грассо (17-5-1)

Валдо Кортес-Акоста (17-3) — Кертис Блейдс (19-6)

Давид Мартинес (14-1) — Дэн Иге (19-11)

Предварительный кард

Тим Эллиотт (21-14-1) — Эдгар Чайрес (14-6)

Игнасио Бахамондес (17-7) — Муслим Салихов (22-6)

Юсри Белгаруи (10-3) — Джорден Сантос (11-3)

Драккар Клозе (16-3-1) — Томми Гантт (12-0)

Рафа Гарсия (19-4) — Жун Чжу (28-6)

Джей Джей Олдрич (15-7) — Регина Тарин (8-0)

Джесси Росас (8-1) — Шон Кинг (6-0)

Состав карда может измениться до дня турнира.

Где смотреть UFC Fight Night 288 Сильва — Дельгадо

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 23.05 по московскому времени. С 00.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

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