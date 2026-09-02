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Камил Гаджиев назвал поединок, который поможет Умару Нурмагомедову вернуться в борьбу за пояс UFC

Гаджиев назвал поединок, который поможет Умару Нурмагомедову вернуться в борьбу за пояс UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о шансах российского бойца Умара Нурмагомедова вернуться в борьбу за чемпионский пояс UFC.

«Думаю, Умар еще вернется, он способен. Ему нужна громкая победа, чтобы это сделать. Бой из серии Нурмагомедов — О'Мэлли будет отличным вариантом. Ему всего 30 лет, еще есть три года для того, чтобы попробовать добраться до титула. А сейчас надо подняться, встряхнуться и идти дальше», — сказал Гаджиев «СЭ».

29 августа Нурмагомедов уступил Сонгу Ядонгу в главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае. Поединок завершился победой китайского спортсмена нокаутом во втором раунде.

Для 30-летнего Нурмагомедова это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 20 победах. На счету 28-летнего Сонга Ядонга 24 победы, девять поражений и одна ничья.

(Давид Петросян)

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Умар Нурмагомедов
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