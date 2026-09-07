БЕТСИТИ RAF завершился победой Хамзата Чимаева
Турнир прошел по правилом вольной борьбы.
В главном бою вечера спортсмен, представляющий ОАЭ, досрочно победил американца Тайрона Вудли. Чимаев забрал победу уже в первом раунде. Для Хамзата это был второй бой в рамках RAF, первый также завершился его победой.
В соглавной схватке вечера двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.
Еще один популярный боец UFC Шара Буллет победил Неймана Грейси со счетом 11:3.
Остальные результаты турнира БЕТСИТИ RAF:
- Захид Валенсия победил Ибрагима Кадиева по очкам (9-5);
- Кайл Снайдер победил Ахмеда Тажудинова по очкам (11-5);
- Кайл Дейк победил Магомедхабиба Кадимагомедова по очкам (7-6);
- Джордан Барроуз победил Магомеда Курбаналиева по техническому превосходству (10-0);
- Кеннеди Блейдс победила Вусалу Парфианович по техническому превосходству (10-0);
- Бо Никал победил Ширвани Мурадова по очкам (11-8);
- Джейсон Нолф победил Исмаила Ханиева по критерию последнего результативного действия (5-5);
- Пуйя Рахмани победил Анатолия Малыхина по очкам (10-3);
- Юсуф Раисов победил Марифа Пираева по техническому превосходству (12-2);
- Вито Аруджао победил Сослана Рамонова по техническому превосходству (13-2).
БЕТСИТИ выступил титульным партнером турнира RAF, который прошел на «Арене Мытищи» 5 сентября.
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