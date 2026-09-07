БЕТСИТИ RAF завершился победой Хамзата Чимаева

Турнир прошел по правилом вольной борьбы.

В главном бою вечера спортсмен, представляющий ОАЭ, досрочно победил американца Тайрона Вудли. Чимаев забрал победу уже в первом раунде. Для Хамзата это был второй бой в рамках RAF, первый также завершился его победой.

В соглавной схватке вечера двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.

Еще один популярный боец UFC Шара Буллет победил Неймана Грейси со счетом 11:3.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ RAF:

Захид Валенсия победил Ибрагима Кадиева по очкам (9-5);

Кайл Снайдер победил Ахмеда Тажудинова по очкам (11-5);

Кайл Дейк победил Магомедхабиба Кадимагомедова по очкам (7-6);

Джордан Барроуз победил Магомеда Курбаналиева по техническому превосходству (10-0);

Кеннеди Блейдс победила Вусалу Парфианович по техническому превосходству (10-0);

Бо Никал победил Ширвани Мурадова по очкам (11-8);

Джейсон Нолф победил Исмаила Ханиева по критерию последнего результативного действия (5-5);

Пуйя Рахмани победил Анатолия Малыхина по очкам (10-3);

Юсуф Раисов победил Марифа Пираева по техническому превосходству (12-2);

Вито Аруджао победил Сослана Рамонова по техническому превосходству (13-2).

БЕТСИТИ выступил титульным партнером турнира RAF, который прошел на «Арене Мытищи» 5 сентября.