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БЕТСИТИ RAF завершился победой Хамзата Чимаева

БЕТСИТИ RAF.

Турнир прошел по правилом вольной борьбы.

В главном бою вечера спортсмен, представляющий ОАЭ, досрочно победил американца Тайрона Вудли. Чимаев забрал победу уже в первом раунде. Для Хамзата это был второй бой в рамках RAF, первый также завершился его победой.

В соглавной схватке вечера двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.

Еще один популярный боец UFC Шара Буллет победил Неймана Грейси со счетом 11:3.

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Остальные результаты турнира БЕТСИТИ RAF:

  • Захид Валенсия победил Ибрагима Кадиева по очкам (9-5);
  • Кайл Снайдер победил Ахмеда Тажудинова по очкам (11-5);
  • Кайл Дейк победил Магомедхабиба Кадимагомедова по очкам (7-6);
  • Джордан Барроуз победил Магомеда Курбаналиева по техническому превосходству (10-0);
  • Кеннеди Блейдс победила Вусалу Парфианович по техническому превосходству (10-0);
  • Бо Никал победил Ширвани Мурадова по очкам (11-8);
  • Джейсон Нолф победил Исмаила Ханиева по критерию последнего результативного действия (5-5);
  • Пуйя Рахмани победил Анатолия Малыхина по очкам (10-3);
  • Юсуф Раисов победил Марифа Пираева по техническому превосходству (12-2);
  • Вито Аруджао победил Сослана Рамонова по техническому превосходству (13-2).

БЕТСИТИ выступил титульным партнером турнира RAF, который прошел на «Арене Мытищи» 5 сентября.

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