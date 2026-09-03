«Кинопоиск» эксклюзивно покажет турнир RAF Moscow с участием Садулаева, Чимаева, Шары Буллета и других звезд

5 сентября в Москве состоится турнир промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF). В главном событии БЕТСИТИ RAF Moscow боец UFC Хамзат Чимаев проведет схватку в промежуточном весе против бывшего чемпиона главного ММА-промоушена мира Тайрона Вудли. В прямом эфире и в записи турнир будет доступен подписчикам Плюса в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции в 19:00 по Москве.

В промоушене RAF схватки по правилам вольной борьбы проводятся между действующими спортсменами вида спорта, ведущими бойцами ММА и других единоборств. Среди участников — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, бывшие и действующие чемпионы UFC. В Москве турнир станет 14-м мероприятием промоушена и вторым прошедшим за пределами США.

Помимо противостояния двух бывших чемпионов UFC главным событием вечера станет возвращение легендарного Абдулрашида Садулаева. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира выступит на ковре RAF во второй раз. В июле на RAF Georgia в Тбилиси Садулаев уступил Кайлу Снайдеру, получив травму колена. В Москве соперником российского борца станет Зак Браунагел, имеющий опыт выступлений на международных турнирах в составе сборных команд США по греко-римской и вольной борьбе. Рекорд Браунагела в RAF — 1-0, на июльском турнире он одержал победу над Пэтом Дауни.

Всего на турнире состоится 13 противостояний, включая три встречи за чемпионские пояса организации. Чемпион в полутяжелом весе Кайл Снайдер проведет защиту титула против олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова. Двукратный бронзовый призер Олимпиады Кайл Дэйк удерживает титул в промежуточном весе, его оспорит серебряный призер ОИ Магомедхабиб Кадимагомедов. Эта встреча — реванш, в январе Дэйк одержал победу со счетом 10-7. В женской титульной схватке россиянка Вусала Парфианович встретится со спортсменкой из США Кеннеди Блейдс.

Кроме того, в промоушене состоится еще два дебюта россиян: чемпион One FC в трех весовых категориях Анатолий Малыхин проведет схватку с опытным Пуей Рахмани. Шарабутдин Шара Буллет Магомедов померяется силами с Ниманом Грейси, бойцом ММА из клана Грэйси. Один из самых титулованных борцов вольного стиля из США Джордан Берроуз (1-0 в RAF) встретится с еще одним дебютантом лиги — чемпионом мира 2024 года Магомедом Курбаналиевым.

Кард турнира:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли (главное событие, промежуточный вес);

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагел (полутяжелый вес);

Анатолий Малыхин — Пуйя Рахмани (тяжелый вес);

Юсуф Раисов — Мариф Пираев (средний вес);

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев (промежуточный вес);

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев (средний вес);

Бо Никал — Ширвани Мурадов (полутяжелый вес);

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев (промежуточный вес);

Вито Аруджау — Сослан Рамонов (полулегкий вес);

Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов (за чемпионский титул, полутяжелый вес);

Шарабутдин Магомедов — Ниман Грейси (промежуточный вес);

Кайл Дэйк — Магомедхабиб Кадимагомедов (за чемпионский титул, промежуточный вес);

Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович (за чемпионский титул, средний вес).

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