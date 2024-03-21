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21 марта, 18:07

Железнякова — о поединке с Рендон: «Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар»

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Российский боец UFC Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от своего дебютного поединка в промоушене.

23 марта 28-летняя спортсменка подерется с представительницей Мексики Монтсеррат Рендон в турнире UFC on ESPN 53 в Лас-Вегасе.

«Монтсеррат Рендон  частично боксер, а частично классический борец. У нее крепкий верх. Она любит давить, прессинговать и прижимать к сетке. Я бы назвала ее универсалом. Из ее плюсов  она физически крепкая, а минус  медленные удары. Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар. Нужно грамотно вести поединок. Шаг за шагом  я хочу дойти до пояса», — цитирует Железнякову «Спорт День за Днем».

В своей карьере Железнякова одержала 8 побед и потерпела 1 поражение. На счету 35-летней Рендон 6 побед и ни одного поражения.

Источник: Спорт День за Днем
Дарья Железнякова
Монтсеррат Рендон
UFC
ММА
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