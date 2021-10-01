Боец UFC — о лучших бойцах легчайшего веса, характере Хабиба, забегах на Тарки, ненужном IPad, плохих новостях и лошадях.

Умар Нурмагомедов, Россия, 25 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 13 побед, 0 поражений (1-0 в UFC).

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Умар — дебютировал в UFC в январе этого года уверенной победой удушением над Сергеем Морозовым. Потом он порвал крестообразные связки колена, от травмы восстанавливается до сих пор, но не исключено, что уже в декабре вернется в клетку. Мы с Умаром встретились в Махачкале в школе Абдулманапа Нурмагомедова и проговорили полчаса.

Восстановление

— Как проходит восстановление после травмы?

— Реабилитация почти завершилась, но пока нет прежней стабильности. Пока не чувствую себя как раньше. Наверное, нужно еще немного времени. Обычно говорят, что должен пройти минимум год, чтобы вернуться к боям. Но я, наверное, вернусь чуть раньше. Принимать решения касательно боев можно будет только тогда, когда я смогу полноценно приступить к тренировкам: к спаррингам, борьбе, грэпплингу, бегу, спринту, бегу в горы. Пока такая ситуация.

— Сложно вес держать, учитывая, что сейчас нет привычной нагрузки?

— Пока я был в Америке, весил 74 килограмма, а в Дагестан приехал — и вес резко упал, так как жара же была. Вот с тех пор так и держится на одном месте. Сейчас ем сладкое — ни в чем себе не отказываю в плане еды. Короче, вес не поднимается — держится.

— А 74 килограмма — это ваш максимальный вес?

— Максимальный был, пока лежал в больнице, — 75-76 килограммов. Это максимум — вес на 2-3 дня. А чтобы прямо держался и я был каким-то большим, такого не помню, 74 килограмма — потолок.

— Как оцениваете свои габариты для легчайшего веса?

— Вообще идеально! Иногда бывает, что вешу 70 килограммов и 10 килограммов гоняю — вообще четко.

— У Хабиба была такая же травма, как и у вас, потом еще и рецидив случился. У вас был с ним разговор по этому поводу? Может, он вас как-то мотивировал?

— Чтобы мотивировал — такого не было. Но он меня как-то сдерживает. Говорит: «Не торопись, иначе можешь снова «кресты» порвать. Дай им окрепнуть». Говорит, что для восстановления нужно время. Я решил прислушаться и делать так, как он советует, поэтому не буду форсировать [возвращение в клетку].

О'Мэлли

— Разделяете мнение, что легчайший вес в UFC — самый конкурентный?

— Да, конечно. Сейчас там много высококлассных бойцов — очень громкие имена: Жозе Альдо, Ти Джей Диллашоу. Еще есть конкурентный грузиснкий боец... Мераб [Двалишвили].

Он очень хорошо борется, уже рекорд поставил [по тейкдаунам в легчайшем дивизионе]. Очень много хороших и крепких парней, поэтому я считаю, что легчайший вес — самый... Один из самых конкурентных в лиге.

— Считается, что UFC тащит Шона О'Мэлли, а его в топ-15 нет.

— Я бы не сказал, что Шон не топовый боец. Я бы поставил его в топ-10.

— В топ-10 даже?

— Конечно. У него из пяти боев — четыре нокаута.

— Нравится его ударная техника?

— Он неплохой. Можно сказать — он неплохой.

— Мне кажется, пока что у него была только одна действительно серьезная проверка — Марлон Вера. И тот поединок для него не очень закончился... (О'Мэлли проиграл из-за травмы)

— Ну, вот последний его соперник — очень крепкий парень, который пер, пер, пер (Крис Моутиньо, О'Мэлли победил техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). А Шон использовал свои длинные рычаги, работал на дистанции. Но, конечно, ему еще есть что доказывать — как и любому другому бойцу.

— Если говорить об эстетичной стороне — приятно смотреть бои с участием О'Мэлли?

— Да. Думаю, любому приятно. Он дерется в стойке, есть какое-то шоу... Было бы неплохо с ним подраться. Но мне нужно время. Еще с ними всеми успею подраться. Я молод, голоден, у меня все впереди.

Петр Ян и топ-5

— Было бы интересно услышать вашу небольшую рецензию по каждому бойцу из топ-5 рейтинга и по чемпиону. На пятом месте сейчас идет Жозе Альдо.

— Думаю, он в отличном состоянии. Он хорошо провел последний бой. Поэтому, я думаю, Альдо — тяжелый соперник для любого в легчайшем весе. У него огромный запас опыта. Он, наверное, самый древний — раньше всех начал выступать. Думаю, Жозе еще покажет...

— Ну да, казалось бы, его карьера пошла под откос, а тут «бац»...

— Да-да, очень хорошо выступил.

— Да и с Петром Яном он дрался довольно не плохо...

— Да-да.

— Номер четыре — Роб Фонт.

— Роб Фонт...Я бы описал его так: грузовик, который тяжело бьет, но устает в поздних раундах. В легчайшей весе — все камушки. А он ассоциируется у меня с грузовиком.

— Номер три — Кори Сэндхаген.

— Кори — сочетание техники и навыков. Он очень техничный. Правда, борьба у него очень слабая. По-моему, Алджо его задушил. А вот в стойке он очень хорош. Кори против Шона О`Мэлли был бы интересный бой.

— Номер два — Ти Джей Диллашоу.

— Ти Джей — бывший чемпион...Опять-таки, он уже долго в дивизионе. С ним будет тяжело каждому.

— Но вы говорили, что в бою с Сэндхагеном от него ожидали большего... (Диллашоу победил раздельным решением судей)

— Да.

— Петр Ян — номер один.

— Петр Ян — чемпион, что я еще могу сказать?

— А чемпион Алджемейн Стерлинг?

— Он тоже доказывал, что он топовый боец. А в последнем бою [с Петром Яном] он так после колена лег... Вот в октябре он будет драться, и ему нужно будет реабилитироваться (интервью с Нурмагомедовым состоялось до того, как стало известно, что Стерлинг снялся с боя против Яна на UFC 267, соперником Петра стал Сэндхаген. — Прим. «СЭ»).

— А вы что думаете — кто победит?

— Я думаю, Петр. Процентов 70 на 30 — Петр, не 75 на 35, а именно 70 на 30 (улыбается).

— Это вы вспомнили свою оговорку?

— Не, это были слова Ислама Махачева (улыбается).

— Точно. Петр Ян выразил респект Диллашоу, но написал, что это его дивизион. Вы отреагировал на это, написав «Дивизион» и поставив смайлик...

— Ну, конечно, в этом дивизионе есть не только Петр Ян и Диллашоу. Есть еще другие бойцы. Пока он меня не победит, он не может называть этот дивизион своим. Мне не хочется, чтобы кто-то называл себя королем или еще как-то.

— Вас это задело?

— Такого, чтобы задело, — нет. Но я не считаю, что наш дивизион принадлежит Петру, Стерлингу или кому-то еще.

— Вы с братом Усманом часто бьете хай-кики. Когда Диллашоу бился с Домиником Крузом, он выбросил 33 хай-кика, причем в каждый вкладывался. После боя Круз сказал, что это очень сложно, намекнув, что Ти Джей, скорее всего, был на допинге. На ваш взгляд, выбросить 33 хай-кика за пятираундовый бой, вкладываясь в каждый, возможно без допинга?

— Да, я думаю, это реально. Все зависит от того, как ты тренируешься. Если ты на тренировке бьешь по 150-200 хай-киков, то что такое ударить 30? Поэтому все зависит от того, как он оттачиваешь свои навыки.

Английский

— Как у вас сейчас с английским языком?

— Можно сказать, что на троечку. В школе бы получил троечку. Есть очень много предложений и слов, которые я строю неправильно — говорю на ломанном английском. Мне нужно еще многое изучить по-английски именно по спортивной сфере. В общем — на троечку знаю. Однако понимать — я понимаю, поскольку если не понимаешь всего одно слово, то в контексте возможно понять, о чем говорит твой собеседник. А когда нужно изъясняться мне — бывают затруднения.

— Насколько важно знание английского в UFC?

— Думаю, в зависимости от того, насколько ты себя хочешь продвигать. Это не менее важно, чем твои бойцовские навыки и тренировки — это крайне важно. После боев берут интервью, или ситуация, когда тебе кто-то говорит не то — и тебе же нужно ему ответить.

— А Хабиб на это обращает внимание?

— Да, он постоянно нам говорит учить [английский язык]. Мы стараемся, но часто бываем уставшими после тренировок. Сейчас у меня намного лучше английский, чем 2-3 года назад.

Тарки

— Слышал, что вы на Тарки забегаете за 9 минут. Это правда? (подъем на гору Тарки-Тау — популярное упражнение среди дагестанских спортсменов, проживающих в Махачкале).

— Не, за 9 никогда не прибегал — чуть больше. Но есть те, кто быстрее — за 7:40 — Абасгаджи.

— Это что за боец?

— Это борец вольного стиля (Абасгаджи Магомедов — чемпион Европы по вольной борьбе 2021 года. — Прим. «СЭ»). Вот самый быстрый — это он. Не знаю, насколько это правда. Он утверждает, что может так пробежать — надо проверить.

— Я общался с местными бойцами, и они говорят: «Вот Умар за 9 минут прибегает, а я — за 15».

— Не, у меня не 15, но чуть больше, чем 9.

— А кто из вашей команды может с вами сравниться?

— Тагир [Уланьеков] и Гаджи [Рабаданов] неплохо бегают, Ислам [Махачев] хорошо бегает, а вот Сайгид [Изагахмаев] бегает как КАМАЗ с прицепом.

— Опишите, насколько это длинный путь, чтобы стало понятно тем, кто там не был.

— Это просто бег в горы, а наверх всегда тяжело бегать. Там себя нужно заставлять бежать. На по ровной дороге бежать проще, а вот наверх — тяжело, особенно, когда ты еще и уставший. -

Наверное, это где-то 2 километра 700 метров. Но столько и на ровном месте бывает тяжело пробежать за 7:40, поэтому тяжело поверить в результат Абасгаджи. Хотелось бы, чтобы он доказал это на деле.

Хабиб

— Хабиб обычно отвечает на вопросы без воды — конкретно, поэтому его интересно слушать. Он дает вам какие-нибудь советы, как давать интервью?

— Мастер-класс никогда не проводил — ни разу не было. Мы же можем посмотреть интервью и сами взять пример какой-то. А так, никаких уроков не было.

— Рассказчик он в любом случае хороший...

— Интересный, да.

— И книга, кстати, интересная — там много различных фактов. Есть ли у вас какая-то любимая история от Хабиба?

— Я об этом даже ни разу не задумывался. В целом есть много интересных историй, но больше — его поступков, с которых ты можешь взять пример и не ошибешься.

— Например?

— Например, если он что-то говорит, то потом обязательно делает. Я считаю, что это очень важное качество, особенно для мужчин — говорить, а потом делать.

— В книге Хабиба есть много историй из детства, как, например, они от милиции удирали, там еще кто-то на крыше был и прочее. У вас детство было настолько же интересное?

— Не, у меня было спокойное детство. Я в селе рос, а в Махачкалу переехал уже в сознательном возрасте. Хабиб тогда уже был в UFC, и я уже понимал, что есть какая-то ответственность, поскольку если я что-то сделаю, то скажут: «Это сделал брат Хабиба». Поэтому таких историй у меня нет.

Брат

— Али Абдель-Азиз говорил про вашего брата, что он — улучшенная версия Хабиба. Усмана можно так назвать?

— Думаю, его можно будет так назвать чуть позже. Сейчас это большие слова. Ну вот знаешь, есть материал, допустим, пластилин — из него можно лепить, вот из Усмана можно слепить большого чемпиона. Как говорят — Хабиб 2.0.

— В чем самые сильные стороны Усмана?

— Он очень хорош в стойке — хорошо чувствует. Если у него что-то не идет по плану, он может это переосмыслить, понять, где ошибается, а потом переиграть.

IPad

— Еще не успели свой бизнес открыть?

— Рано еще для этого. Пока нужно фокусироваться на спортивной карьере, а вот эти бизнес-проекты и вложения — это все потом. Если ты сейчас будешь вкладывать, а потом переживать за свои вложения, то теряется фокус, поэтому — не сейчас.

— Самая ненужная вещь, которую покупали?

— IPad, наверное.

— Купили и не пользовались?

— Так... Не так, как хотелось бы. Я думал, что буду его брать в поездки, скачивать какие-то материалы и смотреть их — а он так и лежит дома. Ожиданий было больше.

— Во сколько лет начали водить машину?

— Через 20 дней после того, как мне исполнилось 18 лет, у меня уже были права.

— Какая машина была самой первой?

— Приора.

— Как долго прослужила?

— Год, наверное.

— Вообще любите машины?

— Я не такой. Вот Усман любит.

— Тюнинг и вся вот это тема, да?

— Да. А для меня главное, чтобы из точки А до точки Б довезла.

— Какие паблики, помимо ММАшных, смотрите?

— В основном это паблики с религиозной наклонностью, где разъясняется тот или иной вопрос. И все, других нет.

— Может быть, новости Дагестана или что-то подобное?

— Стараюсь не быть подписанным, поскольку выходит какая-то плохая новость, после чего тебя ухудшается. Начинаешь думать, почему так сделали и так далее, грузишься. Поэтому стараюсь не следить за новостями.

— А постят-то в основном что-то плохое.

— Ну да, такие паблики чаще скидывают что-то провокационное, где есть какой-то плохой поступок, чтобы получить лайки и чтобы новость разошлась.

Джонс, ЖСП, Силва

— Три ваших любимых иностранных бойца?

— Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Андерсон Силва. Брал их в UFC на Playstation.

— За кого там было выгоднее играть?

— ЖСП. У него был удар — супермен-панч. Я с него всегда ронял, когда задыхался соперник.

— Если их расставлять по местам, то кто первый, кто второй, кто третий?

— Первым бы поставил Джона Джонса, вторым ЖСП, Силву — третьим.

— Камару Усман близок к тому, чтобы стать лучшим в истории полусреднего веса?

— Я считаю, что да.

— А вы знакомы с ним?

— Да.

— И как он?

— Хороший парень. У меня английский не на таком уровне, чтобы прям разговаривать. Но он добряк.

— Скромный?

— Да. Я не видел с его стороны какого-то высокомерия. Простой и хороший парень.

Лошади

— Хабиб увлекается футболом, Ислам Махачев разводит лошадей и занимается маунтин-байком.

— «Эндуро» моцик у него... Чем увлекаюсь я?

— Да.

— Лошади. Правда, сейчас из-за колена не хочу рисковать и залезать на них, можно же упасть. Да и времени особо нет. А так, у меня тоже есть пристрастие к лошадям — как и у Ислама: кататься на них, ухаживать за ними.

— Чем нравятся лошади? Я вот никогда в жизни не катался и мне пока этого не понять.

— Даже не знаю, как это объяснить... Просто у тебя есть это. Кто-то любит в компьютер играть, кто-то любит быстро ездить на машине, а кто-то — на лошадях кататься.