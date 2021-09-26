Безумный камбэк в UFC. Двалишвили дважды упал, но выжил, а потом забил бразильского нокаутера

«Я — воин!» — сказал грузин после невероятного боя с Мораесом на турнире UFC 266.

Мераб Двалишвили в Грузии занимался дзюдо и боевым самбо, а в Америку приехал примерно 7-8 лет назад. Именно там он и запустил карьеру в ММА. Мераб начал в UFC с двух поражений (правда, второго на самом деле не было, но судьи решили, что грузин сдался), зато потом выдал серию из шести побед подряд, вышел на 11-е место в рейтинге легчайшего веса и получил в соперники топа — жесткого бразильского ударника Марлона Мораеса (6-й номер рейтинга).

Тренируется Двалишвили в Лонг-Айленде в зале Рэя Лонга и Мэтта Серры. Его лучший американский друг — Алджамейн Стерлинг. Само собой, с Петром Яном у Мераба отношения плохие.

Двалишвили — рекордсмен дивизиона по числу тейкдаунов, но с каждым боем он все увереннее чувствует себя в ударке. Мераб решил зарубиться и с Мораесом, за что поплатился. В середине первого раунда грузин ринулся в атаку, нарвался на левый встречный и упал. Бразилец бросился его добивать. Двалишвили поднялся, отбежал к сетке, а потом снова рухнул вниз после панча. За этот отрезок он пропустил порядка 15 ударов, остановка боя была близка, и все же Мераб нашел в себе силы, чтобы встать. Мораес сначала попробовал взять его на удушающий из стойки, но быстро понял, что это плохая затея и продолжил бой в стойке.

pic.twitter.com/BsipcS9uVR — MMA images that precede fortunate events (@MMAfortunate) September 26, 2021

Двалишвили снова отбежал, чтобы разорвать дистанцию, пропустил еще несколько панчей, но потом улучил момент, поймал Мораеса в клинч, а следом — перевел. И вскоре выживать пришлось уже бразильцу — Мераб начал бомбардировать его ударами сверху. Можно сказать, что Марлона спас гонг.

В перерыве Двалишвили получил накачку от своих знаменитых тренеров — Мэтта Серры и Рэя Лонго. На второй раунд он вышел заведенный, а вот Мораес, наоборот, раскис. Мераб начал раунд с точного правого кросса, сбив Мораеса с ног. После этого грузин занял доминирующую позицию сверху и не потерял контроль вплоть до самого конца боя. А конец настал за полминуты до сирены на перерыв — Двалишвили начал забивать бразильца, тот перестал сопротивляться, и рефери остановил бой. Блестящая победа Мераба. Фантастический камбэк.

What a win for Merab Dvalishvili! ???



Victory from the jaws of defeat ?#UFC266 pic.twitter.com/yRmAVnqDdx — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 26, 2021

«Я тренируюсь с лучшими, поэтому я такой стойкий, — сказал Двалишвили после боя. — Теперь у меня семь побед подряд. Я был потрясен от этих ударов, пропустил панч, который не увидел. Но я воин. Сразу предупредил рефери, чтобы до последнего он не вмешивался, только если я умру. Какого-то четкого плана не было, я тренировался с моей командой, как и всегда. Марлон разозлил меня, послав в нокдаун. Я захотел ему ответить. Я готов драться с любым, кого мне дадут».

Текущие самые длинные победные серии в легчайшем весе UFC:



Мераб Двалишвили — 6* побед подряд

Алджамейн Стерлинг — 6

Ти Джей Диллашоу — 5

Роб Фонт — 4

Джек Шор — 4

Адриан Янес — 3



*У Двалишвили семь побед подряд, но одна в промежуточном весе