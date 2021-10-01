«Его жена говорит: «Мы не знали, что ты бьешь ногами». Как Деррик Льюис вырубил 41-летнего болельщика хайкиком

Тот проснулся и потребовал реванш.

Деррик Льюис — один из немногих бойцов UFC, кто так и не стал чемпионом или PPV-генератором, но сумел заработать себе на богатую жизнь.

Зверь живет в пригороде Хьюстона в большом красивом доме, его гаражи уставлены первоклассными автомобилями (в том числе, Lamborghini Huracan, Porsche, золотой T-Rex за $ 125 000), он открывает салоны красоты и автотранспортные компании. UFC в принципе никогда не жалел на тяжей деньги, а уж таким помпезным нокаутерам, как Деррик, промоушен всегда готов платить втридорога. Поднимает собственную ценность Льюис и своей яркой, веселой натурой, за которой в инстаграме следит 2,1 млн человек (только у Франсиса Нганну среди тяжеловесов UFC больше подписчиков — 3,1 млн).

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Деррик дважды дрался за пояс и оба раза проиграл досрочно — сабмишеном Даниэлю Кормье в ноябре 2018-го и нокаутом Сирилу Гану в августе этого года. Оба раза Деррик выходил на бои без полноценного лагеря и громогласной цели стать чемпионом. По второму пункту Зверь всегда был предельно откровенен — он, конечно, не против взять пояс, но его главная задача в этом деле — разбогатеть. Конечно, уровня доходов Конора Макгрегора Деррику вряд ли достигнуть, но вынести из ММА свои 10-15 миллионов — ему вполне под силу.

Сейчас у Зверя на подходе уже 23-й бой в UFC — 18 декабря он подерется с восходящим проспектом из Филадельфии, выпускником полицейской академии Крисом Даукасом (идущем на четырех победах нокаутами подряд). Под новости о назначении поединка Деррик сверкнул в ютубе с небольшим, но крайне занимательным интервью кулинарно-развлекательному подкасту «First We Feast» (на данный момент выпуск собрал почти полмиллиона просмотров). Гости этого шоу едят куриные крылышки, после каждого нового вопроса ведущего поливая их все более и более острым соусом.

К концу разговора Льюиса уже так обжигало, что он то и дело утирал лицо от пота. Несмотря на такие трудности, рассказал боец немало интересного — вспомнил, как работал водителем машины-эвакуатора, и как однажды нокаутировал трех болельщиков из интернета, которых зазвал к себе на спарринги. Ниже — лучшее из интервью.

— Ты начинал в боксе, но в итоге выбрал карьеру в ММА. Почему путь в боксе показался тебе сложнее?

— Там нужно больше тренироваться. Больше кардио, больше бегать и прочее. Это не по мне. ММА — это больше как уличная драка. Можно делать все, что угодно кроме хватаний за волосы и ударов по яйцам. Это мне по душе.

— Майк Тайсон определял нокаут как «Удар, который соперник не увидел». Как бы ты описал искусство нокаута?

— Нокаутировать другого человека — это одно из лучших ощущений на свете. Ты когда-нибудь делал это?

— Нет-нет

— Попробуй. Крутое чувство. Вызывает зависимость.

— Ты как-то сказал, что хайкик — твоя любимая ударная техника. Почему?

— Они расслабляют меня, успокаивают нервы. И от парня моих размеров их не ждут.

— Твой нокаут, который доставил тебе наивысшее удовлетворение?

— Против Кертиса Блейдса. Три года подряд он задевал меня, писал в личку, говорил на публику, что я ему не нравлюсь, мой стиль плохой. Очень сладкое чувство [нокаутировать его].

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— Ты работал водителем машины-эвакуатора. Самая жесткая перепалка, которая у тебя была с водителем?

— Самая жесткая была... Мы не только эвакуировали, но разблокировали двери машин. Кто-то забыл ключи или дверь заклинило. Я как-то отгибал стекло двери у PT Cruiser (Крайслера — прим.), чтобы открыть дверь. Водитель и кто был с ними подумали, что я хочу разбить стекло. Говорю: «Я в курсе, что я делаю. Спокойно». Они начали кипишиться, говорю: «Это PT Cruiser, он уже сломанный идет, до того, как вы купили его. Так что не дергайтесь». Они назвали меня мудаком. А вообще, когда я эвакуировал машины, мне все равно было, как их поднимать. Главное — поднять. Если никто не смотрел, мне было плевать, что с твоей машиной.

— Какое правило ММА ты бы убрал?

— Интервью в боевую неделю. Они задают одни и те же вопросы. Задали вопрос, другому все равно, что такой вопрос уже был, он хочет задать его сам. Я бы это убрал. Терпеть не могу.

— В 2018-м ты объявил приглашение на спарринги всем желающим, в том числе, хейтерам. Кто-то пришел?

— Несколько ребят. Я вырубил троих за неделю. Я дал им подписать отказ от претензий в случае увечий. Был веселый случай. Пришел парень в день своего рождения. Ему 41 год, но мне было плевать. Привел жену, дочь. Они снимали спарринг на телефон. Я нокаутировал ему хайкиком в первые несколько секунд. Дочь начала смеяться. Жена такая: «Ух!». Говорю: «Дайте видео посмотреть». Жена говорит: «Я уже удалила». Но потом дочь прислала видео моему тренеру. Жена говорит: «Мы не знали, что он бьет ногами». Потом этот проснулся, говорит: «Давай реванш». Я ответил: «Нет, хватит. У тебя сегодня день рождения».

— Тебе нравятся электро-кары?

Да, я пригнал себе недавно Tesla X. Посматриваю и на «Porsche Taycan», вот это тоже хорошая вещь"

— Что вообще сейчас происходит в твоей жизни?