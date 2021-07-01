После окончания турнира Hardcore MMA Петр пошел искать иранца.

Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA). Правила там классические — как и в UFC, а дерутся в клетке. В четверг вышел первый выпуск Hardcore MMA — в главном бою вечера дрались Мариф Пираев и Никита Солонин.

Пираев — 28-летний боец, который начал выступать в профи еще в 2011 году. Мариф всегда считался перспективным парнем, но на высокий уровень (допустим, претендентский бой в АСА, чемпионский бой в Fight Nights, вероятное подписание в UFC или Bellator) все еще не вышел. Похоже, что сейчас ему это и не особо нужно — он прекрасно чувствует себя в поп-ММА. Правда, тут надо сказать, что промоушены поп-ММА крепнут и пополняются профессиональными бойцами, то есть существуют все предпосылки для того, что через какое-то время они смогут конкурировать с АСА и Fight Nights не только в плане охвата аудитории (в этом компоненте они им уже не уступают и даже превосходят), но и в спортивной составляющей.

Так вот, Пираев не рвется наверх, но в сентябре его ждет действительно серьезный соперник — планируется, что Мариф проведет бой в Казахстане на турнире Fight Nights против Куата Хамитова. Сейчас у Пираева разминочные бои. В июне он провел три поединка: два — по ММА, один — по грэпплингу. Как завершилась его грэпплинг-схватка с Юсуфом Раисовым, пока неизвестно, а вот в ММА Мариф сначала легко победил некоего Железного Тайсона в промоушене Hype («Хайп»), а теперь разнес Солонина, бойца из команды Артема Тарасова, в Хардкоре.

Бой продлился всего-то 55 секунд. Пираев уже на 15-й секунде потряс Солонина хай-киком, затем без проблем перевел на пол, оказался у него за спиной и выполнил удушающий прием.

Один из самых ожидаемых боев в поп-ММА — между Пираевым и Мохаммедом Хейбати (ака Персидский Дагестанец). Иранец посетил Хардкор ММА и после поединка Марифа с Солониным зашел в клетку — с ортезом на ноге. Перс пообещал подраться с Пираевым после того, как проведет бой с Чоршанбе Чоршанбиевым (он должен состояться осенью). А потом Хейбати обратился к Петру Яне, который сидел в жюри. Персидский Дагестанец плохо говорил о Яне еще в начале 2020 года — когда писал ему гадости в директ в Instagram, а затем включил трешток во время интервью Александру Лютикову. Тогда же он обозвал хохлом Александра Шлеменко. И если перед Шлеменко Хейбати извинился, то перед Яном — нет. Более того, в интервью он постоянно повторяет, что придет в UFC и там разделается с Петром.

На Хардкоре они впервые увиделись вживую. Общались на дистанции — Персидский Дагестанец находился в клетке, а Ян сидел в кресле где-то в пяти метрах от кейджа.

Хейбати: Петр Ян, когда я буду в UFC, 100 процентов в 66 кг 100 хочу с тобой драться!

Ян: Я в 61 кг.

Хейбати: Своим друзьям скажи — в воцапе позвони меня (видимо, имел в виду, чтобы они ему позвонили. — Прим. «СЭ»).

Ян: Послушай, послушай. Когда собака лижет свои яйца — лев наблюдает.

Хейбати: Послушай меня! Скажи своим друзьям. Я буду в Tiger Muay Thai, буду там тренироваться, там будем с тобой разговаривать.

Ян: Если ты мужчина, ты бы так говорил, когда будешь там, а сейчас... А сейчас ты на костылях, пожалуйста.

Хейбати: Я — мужчина, я с тобой поговорю.

Ян: Иди лижи яйца.

Перс покинул клетку и куда-то ушел, потом разошлись и остальные. Петр Ян с минуту посидел в кресле, а затем направился в ту сторону, куда пошел Хейбати. Как удалось выяснить, он пошел искать Персидского Дагестанца — чтобы поговорить по душам. Вроде как бить его он не собирался, но дать леща в случае чего был готов. Найти иранца Петру не удалось. Да и времени на это было немного — у Яна были определенные обязательства перед организаторами. При этом Хейбати площадку не покинул — он переместился к раздевалкам. Там он дал небольшое интервью «СЭ», отметив, что ему звонят друзья Петра Яна, и снова напомнив, что собирается разобраться с Петром в Таиланде.

Помимо Яна, в жюри также был его хороший знакомый, боец АСА Иван Штырков. Иван в интервью «СЭ» назвал поведение Хейбати «хайпом без мозгов». «Дебильный хайп. Вроде и неплохой человек, неплохо дерется, а говорит какую-то чушь», — сказал он. Действительно, бой между Яном и Персидским Дагестанцем кажется сейчас невозможным. Даже если Перс подпишется в UFC, он в легчайший вес не опустится, а Ян в полулегкий не поднимется ввиду их физиологии. Впрочем, Хейбати это и так прекрасно понимает. Просто ему нужно было пошуметь.