Сергей Харитонов: «На Петра Яна хотели подать в суд. Я остановил ситуацию»

Новое большое интервью с ветераном российских ММА.

Сергей Харитонов даже во времена локдаунов по всему миру находил себе бои и дрался, а сейчас почему-то взял паузу в карьере. В марте он провел тот самый выставочный бой по боксу с Маликом Скоттом, а вот в январе бился по-настоящему — когда победил техническим нокаутом Тайрона Спонга на турнире лиги Хабиба. Где же новые бои? На этот и многие другие вопросы Сергей ответил в интервью «СЭ». Например:

— как он отговорил руководителя команды Vityaz Fight подавать в суд на Петра Яна, что думает о новом имидже Александра Емельяненко;

— почему будет болеть за Александра Шлеменко в поединке с Магомедом Исмаиловым;

— как вывозил десятки тысячи долларов наличными из Японии;

— как был обманут мошенником, который выдал себя за его знакомого;

— почему бой с Райаном Бейдером — беспроигрышный вариант для Федора Емельяненко.

«Снимаю в Майами квартиру. Беру на год»

— Сергей, вы сейчас где находитесь?

— На данный момент в Майами нахожусь.

— Давно приехали?

— Да не, пару-тройку дней, я ненадолго приехал, скоро обратно.

— А зачем приехали, если не секрет?

— По своим делам, по секрету не расскажу.

— Бизнес у вас там?

— А кто знает...

— Вы сказали, что что-то перевозите.

— Мебель покупал для квартиры.

— В Майами у вас квартира есть?

— Нет, я снимаю здесь квартиру. Покупал кровать, тумбочки. Тут же годовые контракты нужно подписывать. Предыдущая квартира — у меня закончился контракт, и вот подписал новый.

— Сколько там стоит квартиру снять?

— Цены разные есть. В среднем от тысячи до 20 тысяч долларов примерно.

Сергей Харитонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Среднестатистический рукопашник победит Фернандо Родригеса. Даже ты с ним раунд продержишься»

— Что у вас с боем, Сергей? Вы провели бой в январе, потом у вас был выставочный поединок, как сами потом про него сказали, и после этого — просто засуха. Непривычно.

— После этого у меня очень много дел появилось, которые нужно решить. Семейные дела и так далее. Вот и решаю. Отдыхаю от боев немного. Предложения есть, но на данный момент... Бывает, ищешь, когда тебе что-то предложат, а бывает, есть предложения, и тебе не хочется. На данный момент мне не хочется драться.

— Сколько отмели предложений?

— Много. Честно тебе скажу, Илья: когда я в марте из Америки вернулся, были предложения постоянные. Тут подраться, там подраться — и я согласился чисто на выставочный бой. Знаешь, бывает такое, что надо побыть больше с семьей, к родителям съездил. То есть немножко пожил для себя, скажем так. Главное, не привыкнуть, потому что когда хорошо — это тоже не очень хорошо. Когда кушаешь все по распорядку, не напрягаешься, тренируешься, зарядку делаешь, в зале не получаешь никаких растяжений, травм, сотрясений не прилетает, к этому привыкаешь. Это уже называется «старый», знаешь. Этого я не хочу. Но на данный момент чувствую себя хорошо, начну потихонечку приходить в себя, готовиться, и уже, думаю, в ближайшие месяц-полтора будут известны дата моего следующего боя и имя соперника.

— В Bellator?

— Процентов 90, что Bellator. Но есть и другие варианты, посмотрим.

— Самое заманчивое предложение, которое отсекли за последние месяцы?

— Ну, я думаю, что Bellator.

— С кем?

— Предлагали, предлагали варианты. Мне, чтобы выступать в Bellator, надо набрать хорошую форму. А просто так выйти в непонятной форме — несерьезно.

— А вы когда в последний раз серьезно тренировались?

— Илья, я поддерживаю форму, в зал захожу. Где-то по мешочку постучу, где-то с пацанами поиграю в какой-нибудь регби, где-то подтянусь, отожмусь. Такого нет, что я ничего не делаю вообще. Но серьезной подготовки у меня не было полгода где-то.

— Но зарядку вы каждый день делаете?

— Не каждый день, не каждый. Бывает, уеду, отдохну, поздно вернемся домой. Не каждый день, не каждый, врать не буду.

— А что касается боксерских поединков: я слышал, что вам чуть ли не с Дмитрием Кудряшовым бой предлагали.

— Была идея с Кудряшовым бой провести — до того, пока он не проиграл Сослану Асбарову. Когда человек бой до этого проиграл, потом еще проиграл, уже это неактуально.

Сейчас Владимир Минеев дрался с Фернандо Родригесом. По большому счету он [Родригес] выиграл у Гаджи [Наврузова] спорным решением, а так Фернандо Родригес сколько приезжал в Россию... Парень из Питера выиграл у него, помню (Кирилл Корнилов. — Прим. «СЭ»). Я ко всем бойцам с уважением отношусь, но я его как серьезного бойца вообще не... Когда он со мной дрался (в феврале 2020 года Харитонов победил нокаутом во втором раунде. — Прим. «СЭ»), я мог и в первом раунде его шлепнуть, просто растянул до второго.

Что он тяжеловес, это понятно. Но по кикбоксингу напротив Владимира Минеева — это смех и грех. Из этого, конечно, сделали какую-то суперсенсацию, что Фернандо Родригес дерется, но я думаю, для Владимира Минеева это были легкие деньги. Размяться, по большому счету. Я не считаю, что Фернандо Родригес — серьезный соперник. Он опасен немножко в первом раунде, когда машет, а потом выдыхается. Если бы с борьбой еще, когда человек в партере может сверху полежать... А по кикбоксингу — это вообще. Он не кикбоксер, он боец ММА, такой чистый ММАшник. Даже ты раунд с ним спокойно продержишься.

— Да бросьте, он меня снесет.

— Я тебе точно говорю — ничего он тебя не снесет. Раунд продержишься. Среднестатистический рукопашник выиграет у Фернандо Родригеса сегодня, чтобы ты понимал. Я повторяю, я могу в первом раунде его нокаутировать, но просто надо было дотянуть до второго, чтобы люди порадовались. Сделали какое-то супершоу, что супербой там какой-то, а на самом деле это подарок для Владимира Минеева. И для меня также был подарок, я не спорю и не превозношу свою победу. Я прошел его без всякого напряга. Кайфанул, можно сказать, удовольствие получил. Как спарринг, не более того.

Александр Емельяненко.

«Думал, Емельяненко от пьянок поседел. А это он покрасился, да?»

— Вы рассказывали... или Александр Емельяненко рассказывал про переговоры — что ваши белорусские друзья хотели ваш бой организовать. Это было год назад, по-моему. А за последнее время не было попыток снова ваш бой сделать?

— Уже Слава Дацик его нокаутировал на первых секундах.

— Актуальность пропала полностью?

— Ну, конечно. Кому это интересно уже смотреть? Посмешище. Ну зачем?

— Вы, кстати, видели, как сейчас Александр выглядит?

— Нет, а как он выглядит?

— Он на вас стал похож.

— Серьезно?

— Серьезно.

— На меня он быть похожим...

— Он же покрасился.

— А, покрасился. То, что он блондин, что ли? Я видел. Я думал, он поседел от пьянок. Это он покрасился, да?

— Да. И бороду, и волосы. И прямо какое-то сходство появилось.

— Это наклонности какие-то непонятные. Любит говорить за людей всякие гадости, и вот, видно, от себя отводит какие-то вещи непонятные.

— Когда люди в белый цвет красятся, вы не поддерживаете?

— Да нет, почему, это личное дело каждого. Причем здесь я поддерживаю или не поддерживаю. Белый, черный — это дело личное каждого. Как я говорю, туловище у человека у каждого свое. Что он хочет с ним, то и делает. Кому-то татуировки нравятся, кому-то пирсинг нравится, кому-то нравится что-то еще. В чужую голову не залезешь. К этому как-то легко отношусь. Но есть пассажиры некоторые, которые много говорят, а потом делают такие вещи, знаешь... Непонятные вещи для меня.

— Скоро у Александра бой будет со Святославом Коваленко по правилам бокса. Святослав не так давно занимается единоборствами, но парень духовитый.

— Кто это — Святослав Коваленко?

— Это известный блогер на YouTube.

— Наверное, известный блогер, но я не знаю его.

— Вообще не в курсе?

— Даже не в курсе. Не знаю, кто это. Может, нормальный человек, нормальный парень. Просто я за блогерами особо... очень редко, когда получается зайти, посмотреть. Скажут, Харитон зазнался, не знает. Я не знаю, реально.

— Он, кстати, часто бьется.

— А я откуда знаю? Я же не слежу за этим. Знаешь, подходят, спрашивают: «О, это же боец Сергей Харитонов?» А рядом человек: «Да я даже не знаю, кто это». Это нормальное явление — человеку не интересны бои, откуда он меня может знать?

Петр Ян. Фото Getty Images

«Петр Ян обосрал О'Мэлли как только мог — пудель, Артемон. А по гриве получил»

— Вы сказали, что будете по-любому за Александра Шлеменко в бою с Магомедом Исмаиловым. Прямо болеть будете?

— Ну как — конечно, буду болеть за Саню.

— Это из-за высказываний Магомеда или вам просто Александр как боец симпатичен?

— Саня как боец был мне всегда интересен. Просто я даже тогда перед боем сказал: «Саня Шлеменко — он много говорит и мало делает». На меня сразу посыпалась куча всего. Мне нравится его подход к жизни вообще, правильные какие-то позывы по поводу распития спиртных напитков и так далее. Я ничего не имею против него. Просто иногда он на личности переходит. Осуждает кого-то, свои какие-то личные вот эти высказывания. Я и говорю, что он много говорит, а мало делает. То есть он красиво говорит некоторые вещи, а на бой вышел — и ничего не показал. Помнишь, я про Яна говорил? Ян говорит-говорит, а что у него этот самый, с кем он дрался два боя?

— Со Стерлингом.

— Со Стерлингом, да. И вот он там [про Стерлинга] — проститутка, такой, такой. А потом проиграл бой, проиграл второй. В первом бою дисквалифицировали, тоже проигрыш считается, второй бой тоже проиграл. И потом с ним где-то: «Здорово». Ну ты [назвал Стерлинга] проституткой, что ты тогда руку тянешь ему, здороваешься? Иди до конца. Ты с проституткой здороваешься, с опущенным человеком — как он его только не называл. Потом Шон О'Мэлли — какой-то пудель, Артемон, еще кто-то там. Обосрал как только мог. Получил по гриве, проиграл бой. Засудили, не засудили — я всегда говорю: «Много говоришь — делай». Если ты считаешь, что один — проститутка, другой — пудель, ну, разберись с ними, не оставляй решение за судьями. Ты сказал, что он такой, — добей его. Покажи всему миру, что ты сильнее на голову.

А ты оставляешь решение за судьями. Поверьте, у меня тоже были спорные решения, когда я дрался по рукопашке раньше. Тоже у меня были инциденты, но что теперь? Ничего тут не поделаешь. А если ты говоришь... Я и говорю: «Не говори, молчи, выходи и делай». Я почему тогда Махачева Ислама в пример привел? Потому что он много не говорил. Где-то, может, себя на пресс-конференции повел жестко, но он много не говорил, вышел, сделал — красавец. Чемпион, все рады, все довольны, молодец.

— Пару лет назад у вас в медиа был только один оппонент — это Александр Емельяненко. А сейчас еще Мага Исмаилов, Камил Гаджиев, тот же Петр Ян. Почему так получается?

— Сергей Харитонов из старой школы ММА, его знают все. Все хотят где-то по-своему воспользоваться своими пиар-акциями, поговорить. Все знают, что я человек простой, добродушный, не наглый. Тот же Камил Гаджиев знает, что я не прибегу, как кто-то другой, если бы он ему кто-то что-то сказал, ему морду бить. Я махну рукой: говорит — пускай говорит. Если бы я был немножко пожестче... Мне это не нужно, я нормальный добропорядочный гражданин. Я считаю, что спортсмен — это гордость страны. Это не беспредельщик, дебошир, пьяница. Это нормальный человек, которого не должны бояться окружающие люди. Есть закон, который нужно соблюдать. А пассажиры — они не любят соблюдать закон. Рано или поздно, я думаю, коснется каждого.

— Вы же с Петром Яном были в одной команде какое-то время непродолжительное.

— В команде Vityaz Fight. Не то что он был в моей команде. Vityaz Fight создал наш приятель Эдуард [Филбегер], он платил зарплату ему да и все. И у них был договор по контракту — он выступает, тот ему платит зарплату, а второй платит с боя в клуб какой-то процент. 20-30 процентов, не помню.

— А почему разошлись тогда?

— Разошлись, потому что Петя стал зарабатывать больше денег. Он посчитал, что 30 процентов — это много. Ну, раз много, значит, Эдик должен пересмотреть условия договора и делать ему больше сборов в Таиланде, больше зарплату платить, лучше квартиру, может, снимать. Я не помню. Помню, там были разногласия. Эдик хотел подать в суд, так как Ян не соблюдает условия контракта. Засудить его и так далее. Я там остановил ситуацию, сказал: «Эдик, с Петей не надо так, молодой парень, амбициозный. Если нет каких-то договоренностей, пускай уходит в другой клуб, отпусти его». Он ушел, как раз в Екатеринбург уехал, подписал договор (с клубом «Архангел Михаил». — Прим. «СЭ»). Мне и спасибо не надо говорить. Я просто сделал, помог и помог, но меня смутила ситуация такая, что он дальше пошел. Я смотрю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»), отписался от меня. Потом стал выкладывать какие-то вещи про меня непонятные. Не делай добра — не получишь зла.

— Непонятные вещи — это про репост блогера Мастака? Но он же удалил тогда.

— Вот смотри, Илья, как правильно. Ты поставил пост, потом что-то удалил. Ты должен объяснить причину, почему ты сделал этот пост и почему ты его удалил. А когда ты сделал, люди посмотрели, а потом ты его удалил, и люди не поняли этого. Ты сделал пост этого Мастака, а потом выложил пост: «Ребята, это было недоразумение, Харитонов такого не делал, это фейк». Тогда вопросов нет. А когда ты сделал, а потом ему ребята, мои друзья, говорят: «Зачем ты делаешь эти вещи? Это же все фейк». Он взял: «А-ха-ха, да я же просто для шутки» — и удалил. Эта необъяснимость, неопределенность — это немножко другое. Когда ты что-то делаешь, надо думать головой. Сделал, понял, что это ошибка, просто объясни, скажи, что такая ситуация получилась. Вопросов бы не было. А то как-то пакостливо получилось — сделал, удалил.

— Может, дай Бог, потом пожмете руки, если встретитесь.

— Я не люблю ни с кем ругаться, просто люди порой улетают в небеса и забывают вообще — где, откуда, как вышли. Кто и когда в жизни помогал, доброе слово сказал. Не люблю таких людей, которые забывают.

Сергей Харитонов в редакции «СЭ». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Гонорары в Pride? По десятке каждому раздал — так и вывезли из Японии 100 тысяч»

— Что думаете насчет боя Федора и Бейдера? Это будет прощальный бой Федора.

— Кто лучше подготовится, тот и победит.

— Согласны, что это риск со стороны Федора?

— А почему риск-то? Бой за чемпионское звание. Федя в любом случае, хоть проиграет, хоть выиграет, все равно из этой ситуации уйдет с высоко поднятой головой. Если проиграет, скажут: ну, вообще красавец, вышел под конец карьеры не с кем-то там, не как в прошлый раз с Педро Риззо, который вышел и упал. А выиграет — скажут: ни фига себе, блин, вообще красавец, в 46 лет стал чемпионом. Он не рискует ничем совершенно. Хоть выиграет, хоть проиграет, все равно все скажут: Федя — красавец. Потому что сколько лет он в ММА, возрастной вышел с молодым драться.

— Давно хотел у вас спросить: в Pride гонорары выплачивали наличными. Получается, вы обратно в Россию везли сумку, забитую долларами?

— Нет, нет, нет. Я не нарушал закон никогда. Часть денег оставляли там. Больше 10 тысяч долларов ты везти не мог законно. Из-за этого мы вот так раскидывали: едет с тобой там десять человек, фанатов, по десятке каждому раздал, и вот 100 тысяч уже провез.

— А где же вы этих фанатов находили?

— Да полно народу летело, на самом деле. По 20, по 30 человек с нами летали. Раскидал по десятке всем да и все.

— Вы, к счастью, урегулировали ту ситуацию с неким известным спортсменом. Я имею в виду, когда вы сделали заявление по поводу своего бизнеса, что вас кинули. Я еще помню, у вас была история с русским богатырем так называемым, уже забыл фамилию (Александр Муромский. — Прим. «СЭ»).

— Он сейчас сидит в тюрьме.

— А насколько часто в вашей жизни бывало, что вас пытались обмануть или обманывали?

— Да очень часто. Я порой себя немножко за это ругаю. Но видишь как, по-другому не могу. Я понимаю, что ситуация бывает тяжелая у человека, нужно помогать — вот и все.

— А бывало, что прямо мошенники обманывали? Знаете, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ») напишут, что у них родственник болеет, а на самом деле никто не болеет.

— Было, конечно. Небольшие там деньги, 20-30 тысяч рублей. Были такие моменты, переводил. У меня даже одна ситуация была, приятель Гаджи Автомата и мой знакомый, дагестанец парень, он тренируется в зале в Дубае. Гаджи одно время туда ездил тренироваться тоже. С этим человеком дружил, и они одно время голосовые друг другу пересылали. И тот подделал голосовое сообщение. Я же его знал, он мне прислал в Instagram: «Брат, привет, у меня сложная ситуация, помоги деньгами».

Я зашел, смотрю Instagram этого парня — дагестанца, тренера в Дубае. Я не стал вечером ему звонить, я ему перевел, он мне скинул номер карты российской. Через пару дней я с Гаджи списываюсь, и Гаджи спрашивает: «Тебе никто не писал?» «Ну да, — говорю. — Писал мне». «Деньги не просил?» Я говорю: «Просил». Ну, и такая ситуация, что мошенник один записал эти сообщения. В общем, я перевел эти 30 или 35 тысяч рублей. Но парень этот мне вернул деньги. Я ему переслал все эти переписки, он говорит: «Из своего кармана я тебе деньги отдам, ты мне помогал и не знал». Поблагодарил меня и деньги вернул.