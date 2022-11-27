«Моя собака жидко нагадила, у тебя нет воды?» Пимблетт красиво вышел из неловкой ситуации

Британская звезда UFC всегда убирает за своим псом.

10 декабря на турнире UFC 282 Пэдди Пимблетт проведет уже четвертый поединок в промоушене Даны Уайта. К британцу можно относиться по-разному: одни фанатеют от его копны волос и танцев после побед, другие видят в нем клоуна и уверены, что он проиграет первому же серьезному сопернику.

Возможно, Пэдди и не возьмет пояс UFC в легком весе, а в соцсетях он высказывается порой слишком резко, но порядочности и человечности он не лишен, что доказало появившееся в интернете видео. В ролике, записанном на видеодомофон, Пэдди звонит в дверь неизвестных ему людей, чтобы исправить неловкую ситуацию, созданную его собакой во время вечерней прогулки.

Пес Пэдди Пимблетта. Фото Соцсети

Хозяйка дома: — Алло?

Пэдди: — Привет, дорогая, тут моя собака жидко нагадила на улице, я просто хотел узнать, есть ли у тебя немного воды. Не хочу оставлять его на садовой дорожке.

Хозяйка дома: — Это Пэдди Бэдди?

Пэдди: — Это он.

Хозяйка дома: — Ах. Я в пяти минутах от дома. Не волнуйся, я почищу.

Пэдди Пимблетт: — Ты уверена? Просто я чувствую себя ужасно, ты знаешь, что я имею в виду. Он просто жидко нагадил, а я даже не могу подобрать это мешком для какашек, понимаешь, о чем я?

Хозяйка дома: — Не волнуйся, я почищу, когда приду.

Пэдди: — Спасибо большое, я сильно извиняюсь за это. Я ненавижу такие ситуации, вот почему я позвонил в дверь.

Хозяйка дома: — Все в порядке, увидимся позже.

В одном из влогов на своем YouTube-канале Пимблетт уже высказывал недовольство теми, кто не убирает за собственными домашними питомцами. После того как ролик появился в интернете, Пэдди напомнил об этом в соцсетях: «Я же вам говорил во влоге, что ненавижу, когда люди не убирают за собакой. Я человек слова, люди вам это подтвердят!»