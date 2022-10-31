«Дам каждому по 500 рублей, если увидите меня пьяным». Емельяненко встретился с фанатами

Проверил силу удара, ответил на дерзкий вопрос, поблагодарил за «дядю Сашу», не обиделся на обращение «Федор».

На 6 ноября у Александра Емельяненко запланирован новый бой — с главой поп-ММА-промоушена Arena Сергеем Еркаевым. Боев Еркаева никто не видел, он любитель, а не профессионал, при этом известно, что Сергей серьезно занимался рукопашным боем. Для кого-то это покажется удивительным, но именно Еркаев — фаворит боя у букмекеров. Но для тех, кто следит за Емельяненко, ничего сенсационного в этом нет.

Александр из-за своего образа жизни к 41 году растерял бойцовские рефлексы. Он перестал видеть удары, реакция просто исчезла. Это мы видели в двух боксерских боях с Вячеславом Дациком — полноценном и так называемой «минутке». Молодой Емельяненко с легкостью бы победил Дацика (вряд ли бы бой продлился дольше раунда), нынешний падает уже на 10-й секунде поединка.

Проиграть — пусть и так быстро — набравшему ход Дацику не стыдно. А вот поражение от любителя Еркаева может поставить крест на бойцовской карьере АЕ. Интерес к нему пропадет. Так что Александр идет на риск.

Ну а 29 октября в одном из московских торговых центров Емельяненко и Еркаев встретились с болельщиками, провели битву взглядов и даже посоревновались в силе удара. Александр с первой попытки выбил на силомере 2923 кг, а со второй — 2958. Еркаев — 2858 и 2959 соответственно. То есть глава Arena перебил легендарного бойца, хотя Емельяненко весит килограммов на 20-30 больше.

В сессии вопросов и ответов солировал, конечно же, Александр. Приводим самое интересное.

«Насколько знаю, у Хабиба есть поражения»

— Что можете сказать по бою с Дациком?

— Случайности есть и исключения даже в русском языке. Случайно. Недоразумение. Кинул дурака из-под жопы — и попал. Тем более у нас тяжелый вес. На дурака пропустил. У нас, по-моему, в истории спорта вообще никого нет, кто бы сегодня побеждал, завтра проигрывал или постоянно выигрывал-выигрывал-выиграл...

— Кроме Хабиба...

— Есть исключения даже в русском языке. У Хабиба, помимо профессиональной карьеры, есть еще и любительская. По боевому самбо он выступал. Насколько я знаю, у него есть там поражения. Не надо смотреть только одну сторону, смотрите на бойца чуть-чуть обширнее.

«Всё, забыли про Дацика!»

— Какая у вас будет отговорка в случае поражения от Еркаева?

— Я не проиграю, ну а так послушай, дождись. Услышишь, увидишь. Не торопись.

— Какие-то заготовочки есть под него?

— Я никогда ничего не готовлю. Все спонтанно.

— Тренируетесь?

— Каждый день.

— Насколько ваша форма будет лучше, чем в предыдущем бою с Дациком?

— Каждый день занимаюсь спортом. Я каждый день хожу в спортзал. Спортзал — это моя работа. И функционально, и технически я лучше Еркаева. И опытнее. Ну как... Ну вот и ответь сам себе на свой вопрос, который задал.

— Просто хотелось узнать, физически вы лучше будете готовы к этому бою, чем в бою с Дациком? Есть куда расти и прибавлять?

— Я же тебе говорю, что слова исключения будут и в русском языке. Забудьте вы Дацика! Не живите в прошлом. Дацик уже всё... Я его забыл. Вы еще помните о нем! Всё, вопросов нет, ведь Дацика здесь нет. Дацик в прошлом. Забыли Дацика!

«Спасибо за дядю Сашу!»

— Это больше не вопрос. Я не понимаю, почему все на дядю Сашу газуют. Честно, это был лаки-панч — даже в «минутке» на Hardcore. При всем уважении к Сергею Еркаеву, но в этом бою верю в Александра. Дядя Саша, удачи!

— Спасибо-спасибо. Мне очень нравится, когда ко мне обращаются как к дяде Саше. Я даже маркер бросил и смотрю на тебя (улыбается)! Спасибо за дядю Сашу! Спасибо!

«Увидите меня пьяным — каждому дам по 500 рублей»

— Вопрос не провокационный. Очень много в интернете гуляет роликов, как Александр злоупотребляет алкоголем. Сразу говорю, извините, это не провокационный вопрос, Александр. Есть видео, если не ошибаюсь, как менеджер забирает вас из больницы. Здесь идет речь о том, чтобы подталкивать молодежь заниматься спортом. Можно ли сделать так, чтобы этого в интернете больше не появлялось?

— Я понял твой вопрос, давай я отвечу. Все видели, что я такой же, как и вы. Все, что человек хочет, того он и добивается. Я и пил, и курил, и хулиганил, и... Не знаю, вел другой образ жизни. Потом я привел себя в порядок, взял себя в руки — и вот, пожалуйста. Я могу... Я предлагал букмекерам сделать такое: если кто-то из вас увидит меня пьяного в течение года, то получает какой-то штраф. Не старые видео, а по факту. Но у них такой подгруппы нет, а вводить это очень сложно. Поэтому я могу заспорить со всеми вами сразу. Если увидите меня пьяным, то с меня каждому по 500 рублей. А если нет, то я где-то номер карты оставлю, и вы мне накидаете денег.

— Это я к тому, что многие спортсмены, не только бойцы, а футболисты и гонщики, они тоже имеют проблемы с алкоголем, просто в интернете это не гуляет. Я бы хотел, чтобы в будущем вообще не было такого от вас. Я ваш фанат.

— Спасибо. Я же говорю, что бросил пить, хулиганить. Мы планируем с супругой дальше продолжать наш род — фамилию Емельяненко. Рожать детей будем.

«Федор, я хотела спросить...»

— Мой дедушка очень любит бои, и я сама единоборствами занимаюсь. Федор, я хотела бы спросить, можно, пожалуйста, дедушке записать видеоприветствие?

Емельяненко: — Александр...

— Александр, можно к вам на бой с дедушкой? Мы мечтаем.

— Конечно, можно. А еще дедушке футболку передадим. Дедушке еще билеты подарим.

***

— Девушка обратилась к вам как к Федору Емельяненко. А часто вас путали с Федором? - вопрос от «СЭ».

— Не так часто, но в детстве, когда я был маленький, когда даже не было разрешения заниматься единоборствами, по-моему, раньше с 8 или 10 лет допуск был, меня все называли Федя-младший.