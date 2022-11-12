Шон О'Мэлли и его тренер увеличили пенисы после победы над Петром Яном. «В январе еще поедем на укол»

Целебная сила стволовых клеток.

22 октября Шон О'Мэлли шокировал мир, победив в стойке лучшего боксера UFC Петра Яна раздельным решением на UFC 280 в Абу-Даби.

Американский боец выбрасывал своими длиннющими руками реактивные джебы и кроссы, много двигался, показал чугунный подбородок и сильно рассек соперника коленом сквозь блок. Хотя у Яна были тейкдауны и сильные попадания, соперника он «замазал» собственными бомбами, бой он закончил с залитым кровью лицом, а на судей подобный ущерб всегда производит большое впечатление.

Для россиянина поражение стало третьим в четырех последних боях, он сполз на третью точку рейтинга, а вот Шон скакнул на 11 позиций и теперь занимает первую позицию в топ-15. После неудачного боя Петр закопался в пески, не дав ни одного интервью, а О'Мэлли не умолкает ни на день. Сахарок поговорил с несколькими каналами, много раз разобрал победу в Абу-Даби и постоянно что-то накидывает в соцсетях. Вчера он, например, записал большой подкаст на своем YouTube-канале Sean O'Malley, где поделился с подписчиками оглушительной новостью — оказывается, на днях он сгонял в клинику стволовых клеток и увеличил свой половой орган. Причем лег под иглу не в одиночку, а со своим главным тренером Тимом Уэлшем.

О перенесенном опыте ребята рассказали во всех подробностях.

Шон О`Мэлли и его тренер Тим Уэлш. Фото Соцсети Фото Соцсети

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Шон О'Мэлли: - Я уже делал себе стволовые клетки в колено. Колено у меня было не то чтобы в плохом состоянии, но создавало трудности последние два года. И после стволовых оно стало гораздо лучше. И когда мы ездили делать стволовые, то познакомились там с самыми разными людьми. Кто-то колет в плечи, кто-то еще куда-то. И там был парень, которому вкололи в болт. У него была то ли эректильная дисфункция, то ли еще что-то. Я спросил у него: «Есть в этом плюсы только или еще и минусы?» И он ответил, что это якобы должно помочь с увеличением толщины и качеством [секса], оргазмы будут более взрывные. И я решил сделать себе.

Говорю: «Окей, док, это не первый раз, когда мне вкалывают иглу в мою сосиску, давай!» Было больнее, чем я думал, потому что они говорили: «Будет не очень больно». У нас был вариант — будет колоть на выбор девушка или мужик, я сказал: «Хочу, чтобы колола горячая докторша». А Тим сказал: «Хочу, чтобы мужик». Она взяла меня за [половой орган], и он сразу же начал увеличиваться. Я такой: «Черт, извиняюсь». Подошел мужик-доктор и сказал: «Подержать тебя за руку?» И у меня сразу упал. Я такой про себя: «Вот блин». Потому что, насколько я в теме, лучше колоть, когда у тебя стояк. А этот мужик, оказывается, — очень высокий уровень, он там может превращать пенисы в вагины, менять пол. Он потом говорит ей: «Как я доверил это тебе? Давай я тебе хоть покажу». *****, а я думал, она профи!

Тим Уэлш: - У меня какое-то время болело там, сейчас еще тоже болит немного, но он уже готов к бою.

Шон О'Мэлли: - У меня болт стал больше на 4 дюйма. Шучу. (Смеется.) В январе я поеду к ним опять, мне, скорее всего, сделают еще один укол. *****, на самом деле это последнее, что мне было нужно, — увеличить силу члена, но окей.

Чтобы эта история не воспринималась как треш-провокация, просто необходимо подвести под нее научную часть — что же такое увеличение мужского полового органа стволовыми клетками.

Согласно медицинскому порталу Regeneris Medical, процедура P-Stem представляет собой терапию обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) для омоложения полового члена в сочетании с ALMI(tm) (микронизированная инъекция аутологических липоцитов) и стволовыми клетками, полученными из жира, которые могут помочь мужчинам улучшить эрекцию, чувствительность и размер полового члена. Это простая и относительно безболезненная процедура.