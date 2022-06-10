Сергей Харитонов: «С таким Емельяненко мне драться стыдно. Засмеют»

Как всегда — довольно откровенно и не подбирая выражений.

Ветеран ММА Сергей Харитонов в четверг посетил в Москве вечер бокса, организованный промоутером Алексеем Титовым. На вопросы журналистов Сергей отвечал 20 минут — про Александра Емельяненко (в сентябре, вероятно, проведет бой с Вячеславом Дациком), как оказалось — выставочный боксерский поединок с Маликом Скоттом, конфликт с Петром Яном, Олега Тактарова-секунданта, бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Александр Емельяненко

— К чему готовитесь сейчас?

— На самом деле — ни к чему. Отдыхаю. Получаю от жизни массу удовольствия. Сейчас являюсь президентом общероссийской и международной федераций универсального боя. Много турниров проводим. Недавно провели по детям чемпионат мира. Двигаемся не только как спортсмены, но и как общественники. Хочется передать молодому поколению максимум того, чего мы умеем.

— Дмитрий Кудряшов, Вагаб Вагабов, Вячеслав Дацик выступят по боксу. Примеряете в соперники кого-то из них?

— Честно скажу — не знаю. У меня отличный контракт с Bellator, я выступил в лиге Eagle FC у Хабиба Нурмагомедова. Они говорят, что хотят предложить мне бой. Также планирую выступать на фестивале «Парус» в Дубае в ноябре. Очень много предложений. Все можно рассматривать. Почему нет? Врать не буду, сейчас мне интересен заработок. Просто подраться мы можем где-то в ринге, где никто не видит, поспарринговать и пожать руки друг другу. В моем возрасте не хочется быть просто клоуном, веселить народ. Хочется выйти, подраться и заработать.

— Для вас важны условия, гонорар. А есть ли в единоборствах хотя бы один человек, с которым вам было бы интересно подраться, в противостоянии с которым гонорар не был бы главным?

— Вы понимаете, о ком я говорю: если бы он был в состоянии, но он не в состоянии. Он и до боя может не дожить... Я утрирую немножко. Это было бы принципиальное противостояние, но из-за того, в каком состоянии он сейчас находится, мне было бы стыдно выйти на бой с ним. Эти фотографии, видеоролики — это же не просто так. Любой человек [в таком состоянии], даже он [Емельяненко] - вызывает сочувствие какое-то. Я не привык сочувствовать кому-то. Этот сам себя загнал в эту колею, из которой вылезти уже не может. Мне его по-человечески не то что жалко... Вот выйду сейчас против него, и скажут: «Добил алкаша». Мне самому будет стыдно это делать [проводить бой с Емельяненко]. Пускай с ним дерутся, может, ринг-анонсеры, ребята из поп-ММА. А у меня, после этих видео в интернете, интерес [к бою с Емельяненко] реально пропал.

— Не верите, что Александр наберет форму?

— Не верю.

— Вы бы отказались от боя [с Емельяненко]...

— Уже — да, откажусь. Сейчас я уже не готов. После того, что я увидел в интернете, я не готов драться [с Емельяненко]. По-мужски это было бы даже некрасиво.

— Некоторые бойцы говорят, что хотят помочь Александру. Не было ли у вас мысли сделать такое заявление, мол: «Александр, хочу зарыть топор войны»?

— Нет, нет. Нет никакого топора войны. Этот человек сейчас расплачивается за поступки, которые делал в жизни. Нет никакого ни снисхождения, ни сострадания, ничего. И драться с ним уже не хочется. Потому что люди будут смеяться, высмеивать меня. Эта победа мне ничего не даст — только высмеивания со стороны людей, болельщиков. Скажут: «Он у тебя выиграл в лучшие годы, а ты сейчас...» Некрасиво. Не хочу.

— У вас нет сожаления, что вы не подрались с ним, когда он был в относительно хорошей форме?

— Да, конечно, я очень хотел. Через месяц-два (после их боя с Емельяненко в Pride в 2006 году. — Прим. «СЭ») я уже приехал на матч-реванш в Екатеринбург — на турнир по боевому самбо. Но он не приехал. Сразу было очень сильное рвение к реваншу, а потом все это превратилось в перепалки в интернете.

— Был ли бой близок за последние три года?

— Какие-то разговоры были. Одни говорили, что позвонят или не позвонят, но по большому счету все осталось на уровне разговоров.

— Есть ориентировочная дата по бою в Bellator?

— В конце июля получу американскую визу, после чего мне объявят дату и имя соперника.

— Реванш с Конго интересен?

— Да. Очень был бы интересен.

Малик Скотт

— По боксу еще планируете выступить?

— Тяжело сказать. Про последний бой с Маликом Скоттом: никто даже не посмотрел, что этот бой не вошел в мой рекорд, что этот бой был показательным, что перчатки были 16-унцовые. Все думают, что это был принципиальный бой. Нет, это был показательный бой.

— Что произошло в ситуации с нокдауном?

— Не буду говорить, что произошло. Просто скажу, что это показательный бой. Показательный бой — это... Что такое показательный бой?

— Развлекалово.

— Развлекалово. Мы развлекали народ. Хотели сделать «боец ММА против бокса». Не было... Я повторяю: этот бой не пошел мне в рекорд. У меня 2-0 [в боксерском рекорде] - без этого боя. Так было бы 3-0 — если бы этот бой был, как говорится...

— Критика не задела?

— Не задела. Понимаю, что это был показательный бой, а остальное... Мне ходить оправдываться что ли?

— Еще хотели бы провести показательный бой?

— Нет. Потому что куча негатива и критики. Люди начинают додумывать: «А что это было? Как это было?» Показательные бои надо ближе к полтиннику проводить. Как Майк Тайсон против Роя Джонса.

— Может, стоит проводить показательные бои против легенд бокса? Против того же Тайсона.

— Можно было бы. А Тайсон уже слишком стар. До полтинника можно было бы.

Петр Ян

— Ваш заочный конфликт с Петром Яном. Получилось так, что даже после вашего разъяснительного интервью была резкая реакция с его стороны...

— Ребята, поймите, я все это делаю не просто так. Поймите, я не хочу никаких конфликтов, это все говорится, чтобы он [Петр Ян] немного одумался, чтобы немного встряхнулся, чтобы вспомнил, что он простой парень. Потому что, когда ты заходишь в клетку, ты уже не чемпион. Ты чемпион, когда выходишь из нее с поясом. Даже если заходишь в статусе чемпиона, ты уже обычный парень, претендент. Он думает, что выиграл по очкам, потому что как чемпиона себя позиционировал, но чемпионом был Стерлинг, а при равном бое — кому победу отдают? Не хочу, чтобы говорили, будто Сергей Харитонов там пиарится или что-то такое. Я хочу, чтобы наши молодые ребята раньше времени не звездились и тренировались. Он тренировался уже вальяжно, не так, как перед их первым боем. Вспомните, как он в первом бою себя показывал: он рвал, броски красивые делал. А во втором бою вышел помахать руками и выиграть бой. Как бы он ко мне ни относился, я надеюсь, что он соберется и будет готовиться намного упорнее.

— Может, вам стоит сесть и поговорить с Петром Яном?

— Все может быть. Кто знает, может, еще сядем и поговорим, я не ищу каких-то конфликтов. Я такой человек, что не хочу конфликтов и ничего такого. Есть люди, которые до сих пор на меня льют грязь. Не пойму, почему. Может быть, зависть какая-то есть у них, но я спокойно отношусь к этому.

— Вы же какое-то время назад имели отношение к команде Петра Яна. Каким он запомнился?

— Как-нибудь соберемся, и я расскажу, потому что это будет долгое интервью. Это на полтора часа. Сейчас турнир идет, поэтому не готов.

Волков и Тактаров

— Как вам победа Александра Волкова? Впечатлила ли?

— Саня молодец. Кстати, я с Розенструйком стоял в парах в American Top Team. Саша настроился, откинул все свои какие-то... Саня после победы над Вердумом и Оверимом немного тоже взлетел. Не скажу, что звездная болезнь. Саня — он простой парень, но в нем немного заиграла самоуверенность. А теперь он собрался и с новыми силами, с новой подготовкой собрался и победил.

— Такой Волков сможет стать чемпионом UFC?

— А почему нет? Про Стипе Миочича говорят, про Джуниора дос Сантоса, хотя он сбитый летчик. Саня — высокий, крепкий, сильный.

— То есть вы представляете его поединок с Нганну?

— Да, представляю. Если он перетерпит первые два опасных раунда, то спокойно может выиграть у него. Почему нет?

— Как считаете, от Олега Тактарова была помощь в углу?

— Да это смех. Не хочу конфликты создавать, но то, что он туда приехал...

— Свадебный генерал?

— Свадебный генерал, да, приехал. Молодцы ребята, что его не отодвинули. Как бы то ни было, он первый чемпион UFC у нас. Это надо признать, как бы мы ни гавкались в интернете, какие бы отношения ни были. Но он приехал туда будто напомнить о себе. Молодец, что меньше стал говорить в интернете. Хотя я не слежу, что он там говорил в последнее время.

Может быть, голова на место встало, что надо не вот такой ерундой заниматься, а, может быть, тянуться к молодежи. Если он чем-то помог Сане Волкову и Ринату [Фахретдинову] своим нахождением, это хорошо. Если человек помогает, хотя бы морально, то от этого только плюсы.

Федор Емельяненко и Запашные

— Каждый выбирает себе тренеров, кто будет в углу. Я считаю, в углу должен быть тренер, катмен, человек, который может тебе помочь, подсказать. Если, например, боксерские мисматчи — можно [в угол] посадить актеров, шоуменов и так далее. Честно скажe: когда смотрел бой Федора Емельяненко, нашего известного спортсмена... Когда он выходил, по-моему, на бой с Мэттом Митрионом, и у него в углу... Нет, я с уважением отношусь к братьям Запашным. Они молодцы. Но когда я увидел в углу у Федора одного из братьев... Это не в обиду. Они красавцы. Знаю их лично, всегда приглашают в цирк. Но в углу должны находиться тренеры — люди, которые помогают. А просто, чтобы для пиара вывести... Со мной тоже несколько раз на неответственные мероприятия выходили друзья, актеры и так далее. Это можно только для шоу сделать, но если принципиальный бой, то в углу должны быть тренер, катмен, правильные секунданты.

— Считаете справедливым, что Федору Емельяненко сейчас могут дать бой за титул Bellator? Понятно, что он великий боец, но все-таки?

— Вы знаете... Если так организация посчитала, почему нет? Скотт Кокер — любитель возрастных бойцов, как и я сам. У него свое видение по поводу того, кого ставить. Это его дело, мы лишь подписываем контракты с организацией, не выбираем соперников, деремся с теми, кого предложат. Если Скотт Кокер считает, что Федор должен драться за титул, то почему нет. Мы всегда поддержим.

— Каким будет реванш Федора с Райаном Бейдером?

— По-любому не таким быстрым. Может затянуться. Психологический настрой будет немаловажным. Федор проиграл, поэтому будет непросто настроиться. Многое будет зависеть от того, где будет этот бой. Если в России, то Федору будет проще, это 100%. Акклимитизация и другеи факторы, которые могут повлиять на подготовку. В Америке шансов будет больше у Бейдера, потому что он местный житель. Это не просто, я сам все это прохожу. В России Федору будет легче.

Шлеменко и Исмаилов

— Ваш прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов?

— По ММА у них? Если в первом раунде что-то не произойдет, то однозначно победит Шлеменко. Если Мага стартанет, сделает рывок, пройдет в ноги и сядет сверху и что-то грандиозное произведет... Хотя в болевой или удушающий я мало верю. А во втором-третьем раунде, я думаю, у Шлеменко больше шансов. Он все равно перетерпит, передышит. Шлеменко — стойкий, волевой боец, его не сломаешь. Он будет терпеть — даже через нокдауны, через борьбу. Он перетерпит. А что с Магой происходит в третьем-четвертом-пятом раундах — бой с Минеевым показал. Результат очевиден, если в первых раундах ничего не случится. Выносливостью Мага не потянет. Не потянет! Не знаю — мжет, он сейчас супертренеров нанял, которые подтянут ему ОФП. Но, при всем уважении, не верю в победу Маги в последних раундах.