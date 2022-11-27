«Федор бил меня, если я ел его протеин». Емельяненко наконец рассказал историю легендарной фотки

Неизвестный быт братьев.

Примерно в 1997-1998 годах в семейный фотоархив братьев Емельяненко залетело фото, которое сегодня можно считать одним из ценнейших экспонатов музея ММА.

Оголенные по пояс Федор и Александр на фоне советского серванта позируют в родительской квартире с увесистой банкой протеина.

Хотя снимок давно стал реликвией для фанов смешанных единоборств, никто из братьев никогда о нем не вспоминал, да никто их особо и не спрашивал. А тут на днях Александр пришел на подкаст Kimchi MMA, заговорил на тему витаминов в спорте и наконец-то получил навстречу как раз такой вопрос.

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— У нас с братом Федором не было денег на обычные витамины. Аскорбинка, если была у нас: «О-о-о-о, витаминчики какие-то!» А так... ну протеин у нас...

— С банкой же протеина есть это легендарное фото.

— О-о-о, этот протеин, я помню, Федя: «Это мой протеин, не ешь его!» — «Ладно, не буду». Раз, он уйдет куда-то, откроешь баночку, ложечку куда-то там, потом положишь, закрыл, счастливый ушел, съел. Приходишь потом, он: «Иди сюда!» — «Че такое?» — «Ты че, мой протеин ел?!» Я говорю: «Не, не ел». — «Че ты врешь?!» — «Да я не вру!» И тыщ-тыщ-тыщ [удары]: «Ай-ай-ай! С чего ты взял?! Сидишь плачешь тут?» Он: «Вот, рассыпал!» Потом проходит какое-то время, протеинчика-то охота. В кружочку наложил чуть-чуть, взял банку, все вокруг протер, ушел. «Ты че, опять мой протеин ел?!» — «Да не брал я ниче!», я же знаю, что я протер. «Что не брал?! Ты вытер, развод на банке оставил!» Опять — тыщ-тыщ-тыщ.

Спонсоров не было, сами покупали. Федор, он раньше занимался тяжелой атлетикой, у него были книжки такие, три энциклопедии. Не помню, как она называется, там Шварценеггер на обложке нарисован. Он там все читал, зачитывался, че там, какая мышца для чего, какой продукт для чего нужно пить, какой до тренировки, какой после, как качаться. А я так — сяду картинки посмотрю. Смотрю — один крутой, третий большой. Тони Платц у него был, таких ног, как у него, на тот момент ни у кого не было. Федор и в армии качался, помню, приезжал к нему, у него рекорд, что ли, 160 килограммов от груди жал.