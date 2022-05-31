«Убийства» Александра вы не увидите в любом случае». Что происходит с Емельяненко

Интервью с менеджером легенды российских ММА.

В сентябре у Александра Емельяненко запланирован бой с Вячеславом Дациком — в промоушене Hardcore Boxing. На прошлой неделе Емельяненко стал участником передачи «Хук Вам», после чего у фэнов ММА появилось еще больше сомнений, что этот поединок вообще состоится. Александр пришел на съемки с царапиной на носу и фингалом под глазом, небритым. Он еле двигался. В общем, выглядел как человек, страдающий алкоголизмом. Однако Емельяненко уже начал подготовку к бою — сейчас он находится в Екатеринбурге, а вчера даже выложил видео пробежки — бежал очень медленно, но главное — бежал. В понедельник мы связались с менеджером Емельяненко — Никитой Бурчаком, который рассказал о состоянии Александра, раскрыл подробности съемок «Хук Вам» и объяснил, почему участие Александра в боях — это хорошо, а не плохо.

— Как рассказал Анатолий Сульянов, Александр сейчас находится в Екатеринбурге в спортивном реабилитационном центре. Что это за центр такой?

— Скажем так, не совсем он спортивный. (Улыбается.) Скорее это частная клиника с возможностью тренироваться. Все. Больше ничего не скажу. (Улыбается.)

— А тренировки какие? Видел видео, как Александр делает пробежку по сосновому бору.

— Вы все, наверное, видели состояние Александра, поэтому, объективно говоря, сейчас прям [интенсивные] тренировки будут ему только во вред. Сейчас основная задача — вывести Александра из того состояния и привести в нормальное, а потом — чтобы он плавно начал тренироваться.

— Как выглядит ваш план подготовки? Сначала в Екатеринбурге, а потом — в Москве?

— Мне кажется, Москва плохо влияет на Александра относительно концентрации, потому что, вы сами понимаете, там его друзья и товарищи, которые отвлекают, соблазны. Москва — это дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. Сейчас мы занимаемся его реабилитацией, а потом начнем планомерные тренировки.

— Тоже в Екатеринбурге?

— Думаю, да. Если все будет хорошо, то прямо до боя будет здесь.

— Вот этот вот центр — там находятся люди, у которых проблемы с алкоголем и прочее?

— Ну, соответственно. Это же не может быть какой-то другой центр. (Улыбается.) Это профилированный центр. Почему отправили его именно сюда? По хорошему знакомству. Проверенное место. Тут уже были родственники моих хороших друзей, они здесь лечились и вылечивались от алкогольной зависимости.

— Но ты сам в Екатеринбург не поехал?

— Нет, я здесь. Снял тут квартиру. Я постоянно на связи с Сашей.

— Сейчас ты, можно сказать, в роли помощника Александра? То есть ты за ним следишь, чтобы он не сорвался.

— Я сейчас в роли всех. Грубо говоря, в роли менеджера, родственника, друга, брата, партнера, спарринг-партнера, наверное. Все на мне. Я переехал в Екатеринбург и полностью занимаюсь Сашей.

Александр Емельяненко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— 23 февраля Александр провел бой с Монсоном, выиграл, потом появился на одном из турниров Hardcore. И вот май — и люди пишут, что на Александра жалко смотреть. Каким был его образ жизни за эти три месяца после боя с Монсоном?

— Если я скажу, что он отдыхал на Бали и тренировался, ходил в спа-салоны, мне никто не поверит. (Улыбается.) По Саше видно, какой он вел образ жизни. Многие говорят, что мы берем Сашу, используем его в целях заработка и еще что-то. Но, во-первых, хрен на нем заработаешь. Все знают, кто такой Саша и что он может сказать. Он достаточно жесткий человек. Во-вторых, бои — это минимум из того ущерба, который он сам себе может нанести. Обратите внимание: когда у него нет боев — вот тогда Саша в самой худшей на свете форме. Он занимается этим делом (боями. — Прим. «СЭ») всю жизнь. Когда у него есть бой — у него появляется цель, режим, он начинает тренироваться. А когда нет боя — он не тренируется. Мы понимаем, что ему не 25 и даже не 35 лет, чтобы тренироваться в постоянном режиме, как профессионалы. Уже не так все легко ему дается. Но Саше нужны бои, чтобы в том числе выйти из этого состояния. А не чтобы на нем зарабатывали и как клоуна выставляли. Только бои стимулируют его на адекватное, здоровое состояние.

— Есть еще люди помимо тебя, которые сейчас могут контролировать его сейчас?

— Мне кажется, что вообще нет таких людей, которые могут его контролировать. Не то чтобы контролировать... Надо быть в его доверительном кругу. Контролировать не получится, но есть люди, которым он верит, которых он знает и с которыми он может идти. Как только начинаешь контролировать — идет обратный эффект. Он начинает, условно, делать назло. Поэтому тут слово «контроль» — это не совсем правильно. Очевидно, он в той или иной степени мне доверяет, раз я его смог все-таки довезти до Екатеринбурга. Более-менее он начинает приходить в форму.

— Я слышал такую историю: якобы у тебя сломался фотоаппарат на сборе в Карачаево-Черкесии, где вы с ним были, и Александр захотел купить тебе новый. Такая жизненная зарисовка, показывающая некоторые черты характера Александра.

— На самом деле Саша очень добродушный. Он классный мужик... Все, что связано с деньгами, — он не будет жалеть их кому-то. В принципе, когда он получает гонорар, он сразу весь отдает родственникам: маме, жене, дочке. Вы же видите, что ничего из роскоши у Александра не появляется. У него даже одежда одна и та же, он не шопоголик. Для него важный момент — это забота о близких. Чуть-чуть оставляет себе на сборы и на жизнь, а львиную долю отдает родне.

— Ты сказал, что он человек жесткий, что на нем особо не заработаешь. Что ты имел в виду?

— Что в комментариях все пишут, что мы, условно, взяли Александра как обезьянку игрушечную, на руку посадили, вот так вот похлопали и сказали: «Александр Емельяненко, дайте мне денег». Так не работает. Обычный человек [на Емельяненко] не то чтобы не заработает — он к нему и близко не подойдет. У него порой аллергия на каких-то левых людей. Потому что многие панибратски к нему подходят, типа: «Санька-Санек, здорова! Че, кого?» Мы же все понимаем, кто такой Александр Емельяненко. Нужно же с уважением к нему подходить, спрашивать фотографии. Мы были в аэропорту, а люди подошли и начали фотографировать. Саша устал от такого внимания, поэтому достаточно жестко относится к подобным выходкам. Чтобы с ним работать, необходимо быть адекватным и чтобы он тебе доверял.

Возвращаясь к слову «заработать»: вы же видите, в каком сейчас состоянии Александр. Вы представляете, сколько вообще трудов необходимо, чтобы его довести до боя в форме? Это не то чтобы адский труд, но я уверен, что многие люди даже пару дней с ним не вывезут. Даже близко не вывезут. Поэтому заработать — это очень непростой вопрос. Дай бог, если вообще хоть что-то заработаешь.

— Кстати, Азамат Бостанов ведь с вами на связи (Азамат Бостанов — менеджер Александра Емельяненко, в настоящий момент находится в СИЗО. — Прим. «СЭ»)?

— Да, он на связи. Следит за происходящим, насколько это возможно. В организации боя с Дациком он особого участия не принимал. Это все было на мне. Но я его правопреемник, и процент от гонорара [Емельяненко за бой с Дациком] мы поделим пополам.

— А какой процент, если не секрет?

— Конечно же, секрет.

— Бой с Дациком: как он появился и долго ли Александр думал над предложением? И, кстати, долго ли ты сам думал над тем, выставлять ли Александра на такой опасный бой?

— По контракту с Hardcore Boxing все комментарии относительно этого боя будут на большой пресс-конференции, которая пройдет 11 числа.

— Она будет открыта для всех?

— Думаю, да. Там будут Саша, Дацик. Все увидят, кто в какой форме, все вопросы зададут, поэтому давай вопросы по поводу боя с Дациком — все туда.

— Жестко у вас все...

— Да-да. Это прям все в контракте прописано.

Александр Емельяненко. Соцсети

— Мучают ли тебя сомнения по поводу того, а нужен ли бой с Дациком, учитывая состояние Александра?

— Принимаю решение по поводу боя же не я. Я как менеджер могу предложить Александру тот или иной вариант, а окончательное решение принимает он. Первое, что Александр спрашивает: «Когда?» Я говорю: «Такого числа». А дальше он прикидывает, успеет подготовиться или нет. Было предложение по бою с Минеевым, насколько я помню, и он отказался. Сказал, что не успеет подготовиться. Нет такого, что Саше абсолютно наплевать на себя, на форму. Нет такого, что он не понимает, кто такие Дацик и Минеев, что такое форма. Он понимает, что после своего отпуска рок-н-ролльного ему нужно готовиться [к бою]. Он не соглашается на все на свете.

— То есть получается, что было несколько предложений и он выбрал именно Дацика?

— Да-да.

— Харитонов был в их числе? Была история, что хотели организовать бой Харитонова и Емельяненко 12 июня на шоу «Держава».

— Да, хотели на «Державе» организовать, но я так и не понял, что там в итоге. То ли от Саши «Держава» отказалась, то ли от боя самого из-за гонораров. Хотя я бы не сказал, что они сильно больше тех, что предложили Минееву и... как его лысого соперника зовут?

— Никулину.

— Да, Никулину. (Улыбается.) Насколько я понимаю, у них до сих пор какие-то проблемы есть с организацией.

— Перенесли бой на 8 июля.

— Насколько я знаю, там не все так просто. Не просто так перенесли. И на самом деле я не слышал ответа Харитонова. Мы согласились на этот бой, а Харитонов — не знаю. Харитонов еще хотел какие-то странные правила в других промоушенах — мол, 20 минут без остановки, до сдачи, — бред какой-то. Плюс к нам еще обращался Хрюнов. Он тоже хотел организовать этот поединок, но не сошлись по ценнику.

— С Харитоновым или с Дациком?

— С Харитоновым. АЕ против Харитонова и АЕ против Дацика — это точно два боя, где должен быть завышенный гонорар. Даже к гадалке не надо ходить, что тут должны заработать оба бойца. Тут даже менеджером не надо быть. Это два самых громких боя. Это как Шлеменко — Исмаилов — бойцы не могут в этом поединке заработать мало.

— Какое у тебя было настроение после того, как ты посмотрел комментарии под выпуском «Хук Вам» с Александром?

— Понимал, что примерно так и будет. На самом деле, я думаю, что не надо нам было ехать на это интервью в таком виде. Но была договоренность об этом интервью за полторы недели. По продакшену вы видите, что там было задействовано много людей. Две студии, монитор и так далее. Мы договорились, и буквально утром, за пару часов до интервью, перед выездом, выяснилось, что Саша немного отдохнувший, так скажем. На месте мы приняли совместное решение не подводить людей и все-таки выполнить договоренности. Возможно, это было зря, но мы совместно с Сашей решили, что все будет хорошо, он сказал: «Нормально. Поехали». Мы обещали — и мы приехали. Мы на пацанском обещании приехали.

Наверное, и для Саши тут полезно будет почитать, что говорят люди. Многие высказались объективно, многие где-то перегнули. С другой стороны, ничего нового, кроме синяка под глазом, мы ведь не увидели. Если мы вспомним, каким АЕ был на пресс-конференции к бою с Магой [Исмаиловым] - когда он вышел на сцену с палочкой, еле двигался, еле разговаривал... Грубо говоря, если убрать шрам на носу, фингал, одеть его в костюм, то получится плюс-минус тот же Саша. Может быть, он тут даже чуть пободрее высказывался. Тут такой рок-н-ролльный вид немножко испугал людей. А глобально ничего нового не произошло. Не только в этом году Саша был в такой форме между боями. Вспомним турнир «Легенда», который был столько лет назад. Там что, Саша был другой? То же самое (речь о турнире «Легенда» в 2013 году, где Емельяненко должен был провести бой с Мирко Филиповичем, но снялся с поединка, так как запил. — Прим. «СЭ»). Еще лето не началось, а бой будет в конце сентября. Если бы он появился в таком виде за неделю до боя, то тогда, конечно, да — нужно бить в колокола и отменять все. А сейчас мы делаем все, чтобы Саня, как обычно, вернулся в строй.

— То есть такого не было, что вы приехали к Александру и он, как пишут в комментариях, «ничего не одуплял»? Он все понимал?

— Так не делается просто. Во-первых, он знал про это интервью. Я за неделю-две спросил по поводу Топора, потому что у них был свой локальный конфликт. Я у него спросил: «Саня, вот такая есть идея. Хочешь?» Он говорит: «С Топором? Вообще не вопрос. Давай. Погнали. Я там поддержу, побуду. Помогу». Я ему каждый день напоминал: «Саня, интервью через столько-то». Не было такого, что Саня набухался — и мы сейчас приедем и возьмем его, привезем, посадим и будем угорать над ним. Конечно, нет. Так не делается. Люди комментируют исходя из своих мыслей и как бы они поступили, но нет — мы так не делаем.

— Откуда синяк-то и царапина? Когда была дуэль взглядов с Дациком, была одна царапина на носу, а во время интервью — уже другая.

— Я спросил об этом у Сани, и он ответил, что упал ночью — не помнит где. Сказать, что [Емельяненко получил фингал] на спаррингах, — это то же самое, что сказать, что мы бегаем кроссы 20 км, но просто очень медленно. (Улыбается.) Он просто упал.

— Будем верить, что Александр восстановится и с его здоровьем все будет хорошо.

— Еще хотелось ответить на многие комментарии, мол, это преступление — выпускать его в таком виде. Естественно, никто его в такой форме на бой не выпустит даже близко. Первый, кто его не выпустит, это я, потому что на Емельяненко — и на Федоре, и на Саше — мало того что я вырос, я в принципе в этой индустрии из-за них, как многие из нас. Я просто не позволю устраивать цирк над человеком. Это раз. Второе — у нас контрактные обязательства с Hardcore Boxing, и это серьезный промоушен по боксу. Это не Epic Fighting, где можно выйти кому угодно. И по контракту медкомиссия может не допустить на бой. Третье — это личный контроль Анатолия Сульянова, который не допустит в своем промоушене такого фрик-боя, потому что деньги большие во все это вкладываются, и они (Hardcore Boxing. — Прим. «СЭ») за свою репутацию держатся. Так что, как пишут, «убийства» Александра мы не увидим в любом случае. Даже если этого все очень захотят.