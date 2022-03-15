Ветеран ММА ответил на вопросы журналистов перед боксерским боем с Маликом Скоттом, который пройдет 18 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Белоруссии.

Сергей Харитонов, Россия, 41 год. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 34 победы, 9 поражений. Статистика в проф. боксе: 2 победы, 0 поражений.



Малик Скотт, США, 41 год. Тяжелый вес.

Статистика в проф. боксе: 38 побед, 3 поражения, 1 ничья.

— Вы, наверное, в первый раз появились в медийном поле вместе с семьей. По случаю чего?

— Сегодня не первый раз [с семьей]. Просто в зале никогда об этом никто не спрашивал, а тут так получилось. Вот мой пацаненок (мимо пробегает мальчик лет четырех) — Сергей Харитонов — младший. Не любит он, когда его снимают, но очень любит спорт, так что он, возможно, будущая звезда. Я, честно сказать, особо к этому не рвусь, но дети обязательно должны заниматься, по крайней мере физкультурой, мужчина должен быть сильным. Будет ли он дальше бойцом — это покажет жизнь. Сам пусть примет решение. Я сам ему такой судьбы не желаю, потому что прошел через многое, было очень много травм.

— У вас же, если не ошибаюсь, пятеро детей?

— Шестеро — четыре сына и две дочки.

— А может быть такое, что они все вместе на бой придут?

— Почему нет? Конечно, да. Все может быть. Но на этот бой я никого не беру. Он пройдет в Белоруссии, а не в России. Был бы он в Москве — взял бы. Может быть, даже всех взял бы. А тут Белоруссия, куда надо лететь или ехать, поэтому на этом поединке никого не будет.

— После вашего боя в Eagle FC с Тайроном Спонгом многие ждали, что вы вернетесь в Bellator или в принципе проведете бой по ММА. Как так получилось, что деретесь по боксу?

— В Bellator я еще буду выступать. Я никуда не ушел. Просто Bellator на тот момент не готовы были предоставить мне поединок. У меня появилась возможность выступить в другой организации — и мы договорились. Тем более это был такой хайповый бой — Тайрон Спонг против Сергея Харитонова. Это было интересно организации. Мы договорились, сели, пожали друг другу руки — я согласился. Я вообще в Америку поехал не для того, чтобы выступать, а по своим делам. Получилось так, что мне предложили поединок. Мне хватило одного месяца для того, чтобы подготовиться к Спонгу. Если бы был борец, то мне бы пришлось готовиться месяца полтора.

— У вас же с Bellator новый контракт на улучшенных условиях?

— Все верно.

— На сколько боев?

— Больше четырех. Вот так.

— Когда будете реализовывать все это?

— Вы сами знаете, какая сейчас ситуация в мире. Все будет зависеть от желания Скотта Кокера (президент Bellator. — Прим. «СЭ») — чтобы бойцы из России бились в этой организации. Если сегодня пройдет пик вот этого всего, спадет напряженка, то буду драться [в Bellator]. Нет проблем.

— Вас Bellator хотят в главные бои ставить?

— Думаю, да, потому что Bellator больше всего интересны бои основного карда. В Bellator на 6-8 месяцев вперед распланированы поединки. На данный момент я не попал [в график распланированных поединков], но с боями у меня нет проблем. Сейчас я выступлю здесь [на РЕН ТВ] по боксу. Были предложения выступить на голых кулаках. Предложений на самом деле море. Главное — постоянно держать себя в форме, а все остальное приложится.

— Не было предложений подраться в Bare Knuckle FC, когда были в Америке?

— Были предложения, но я все-таки предпочел подраться здесь, у нас, Белоруссия и Россия — это практически одно и то же. Четыре часа на машине — и вы в загородном клубе М-1.

— А что предлагали в Bare Knuckle FC? Может быть, какого-то интересного соперника, легенду?

— Договаривался мой менеджер. Предлагали даже не бойца, а хотели заключить со мной долгосрочный контракт, но я не готов к долгосрочным контрактам, потому что у меня действующий контракт с организацией [Bellator]. Мне разрешают один бой провести, другой. На это организация идет. А подписывать контракт и быть обязанным кому-то — это неприемлемо.

— А можете подраться на голых кулаках в российской лиге?

— Почему нет? Но готовы ли российские лиги предложить те условия, на которых я выступаю за границей? Вот и все. Можно же прям тут подраться: встали вот тут [в пресс-центре МИЦ «Известия"] в зале — и прям тут же физиономию друг другу набили. Вот и подрались на голых кулаках, а все остальные — посмотрели и поаплодировали. Но мне такое неинтересно.

Во-первых, я — добропорядочный гражданин, соблюдающий все рамки закона. Я не люблю, когда дерутся на улице: это и травмы, и применение ножа или чего-то еще, пистолеты. Для меня это неприемлемо. Если мы будем себя так вести, то никакого порядка не будет. Родители будут бояться своих детей вечером отпускать, будут переживать. Я вспоминаю времена Советского Союза, когда в возрасте 5-6-7 лет спокойно в песочнице можно было играть. Мама не беспокоилась, не переживала. А сейчас это невозможно. Бойцы должны в ринге показывать свою силу, а не за пределами, устраивая дебоши, драки, скандалы.

— Интересовались у коллег по цеху по поводу того, в какой форме сейчас находится Малик Скотт?

— Изначально у меня должен был быть другой соперник, но ему не открыли визу. Это было чуть больше месяца назад. И тогда мне предложили альтернативу. Я Малика Скотта знаю очень хорошо по спаррингам, когда мы помогали Александру Поветкину готовиться к поединку [с Владимиром Кличко]. Я помню, какие зарубы у него были с Саней.

Малик — очень неординарный боксер. Очень хорошо двигается. У него стиль, как в молодости у Роя Джонса. Может прилететь не пойми откуда. Неудобный, подвижный. Думаю, не просто так Деонтей Уайлдер взял его к себе на подготовку. Думаю, он является не только его тренером, но и спарринг-партнером. Видели же в интернете, пробивали информацию.

Смотрите, [у Скотта] ни живота, ни жиринки. Есть спортсмены, которые дергаются [во время битвы взглядов], а он чувствует себя легко и уверенно, не нервничает. Я готов к любому повороту событий. Будем биться, и я думаю, что зрителю наш бой будет интересен, потому что Скотт — реальный боксер. Многие говорят, что Харитонову привезли мешка... Вот мой предыдущий [соперник] - Мачимана, тогда все сразу сказали, что Харитонову мешка привезли, хотя он [Мичимана] боксер. Возможно, не супертоп, но все равно проводит поединки.

— Кулачный бой Александра Емельяненко против Джеффа Монсона видели?

— Не видел. Говорят, Монсон проявил себя как мужчина. Когда у меня спрашивали про этот бой, я ответил, что у Монсона вообще шансов не будет. Я удивился, честно говоря, потому что мне сказали, что он на характере все три раунда простоял. Я удивился, потому что Монсону сколько уже лет? Ему уже шестой десяток, если не ошибаюсь. Мы виделись с ним в зале American Top Team, и я думал, что он не простоит и двух минут. Красавец он. Что тут говорить?

— Вы так сказали, что хотите закрыть с ним [Монсоном] старый вопрос...

— Я-то готов (Харитонов подумал, что речь об Александре Емельяненко. — Прим. «СЭ»). Только все говорят об этом. Должно быть предложение, контракт, чтобы он никуда не убежал. Подписали, договорились, ударили по рукам, не я с ним, а менеджеры наши, я с ним даже здороваться не хочу.

— Я про Монсона.

— Монсону я проиграл в свое время (Харитонов проиграл Монсону 9 апреля 2009 года на турнире Dream удушающим приемом в первом раунде. — Прим. «СЭ»). Дело в том, что наш реванш был интересен через год-два после того поединка, даже через пять лет, когда он был более-менее в форме. Но сегодня... Мне рассказывали, что его до клетки вели. Это уже не реванш будет. Я знаю, что он даже с ринг-анонсером бился. Не в моей компетенции бить старика.

— А с Александром Емельяненко будет реванш?

— С алкашом? Можно. Он моложе меня на год, так что здесь можно говорить о реванше. Но тут можно говорить о реванше, если кто-то реально захочет его организовать. На протяжении десяти лет, наверное, все говорят об этом. Все говорят, говорят об этом, то позвонят и 10 миллионов мне предложат... Выйдете со мной на связь и решите вопрос — и не будет никаких проблем. Сделаем этот реванш, нет проблем.

— По каким правилам вам интереснее всего было бы с ним сразиться?

— Без разницы. Идеальный вариант для меня: выйти в клетку без рефери, чтобы мы бились на голых кулаках, естественно, чтобы были запрещены удары в пах, тычки глаза и так далее, но чтобы не было рядом рефери. Чтобы нам дали хотя бы 20 минут боя без раундов, без остановки. Или чтобы рефери был такой, который не остановит поединок... Хочется такой поединок [с Емельяненко] - пока кто-то не останется лежать. Таково мое личное желание.

— Не диковато так?

— Может, диковато, но этот поединок будут смотреть очень много людей, если кто-то организует его в таком формате.

— Вы настолько безжалостны?

— Я не то что безжалостный, но я сторонник того, что как человек поступал с другими людьми... Я просто знаю, что он делал, и я про это говорить не буду — про то, что он делал в своей жизни. Это не характеризует меня как безжалостного человека. После его высказываний, после его поведения по отношению к брату, ко всему просто... Вы сами все знаете, не буду повторяться. Вот такой формат поединка был бы самым лучшим для меня. Выйдет из клетки только один. Вот и все.