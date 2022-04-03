«Он никто и звать его никак». С чего началась вражда Александра Емельяненко и Сергея Харитонова в медиа

Как родился конфликт.

Емельяненко и Харитонов уже больше 10 лет обмениваются панчами в интервью. Лет семь назад или даже больше они встретились рядом с Кремлем на каком-то концерте и пожали руки. Сейчас же их встреча закончится как минимум руганью. Из-за чего точно бойцы вступили в конфликт, наверное, уже многие забыли. Напомним.

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30 июля 2011 года Федор Емельяненко дрался в Strikeforce с Дэном Хендерсоном (проиграл техническим нокаутом в первом раунде). Тем летом Харитонову (тогда был на контракте со Strikeforce) звонили журналисты за прогнозом. Он оставил несколько комментариев. Основной посыл: Хендерсон — старый, не тяжеловес, Федор побьет его даже пьяным. Самый яркий коммент Сергей дал Sports.ru:

«Хендерсон крепкий соперник, но он не боец супертяжелого веса, ему сейчас придется резко набирать вес с 90 кг под сотню, а любой боец знает, что даже 2-3 кг лишних сказываются: во-первых, Дэн станет менее скоростным и подвижным, во-вторых, это будет искусственный вес, в-третьих, 42 года уже американцу. Все против него. Да, это спорт, все может произойти, но не думаю, что Федор может проиграть Хендерсону, он даже пьяным должен побеждать американца. Хотя если Федор выпьет, он еще лучше выступит, меньше будет волноваться из-за своих двух последних поражений».

В день боя на сайте Евроспорта вышло интервью с Александром Емельяненко — в том числе о Федоре и Хендерсоне. И Харитонове.

Журналист: «Многие поговаривают, что Хендерсон Федору не соперник. Мол, староват, да и не тяжеловес...»

Александр: «Кто такое говорит? Я вот читал, будто Сергей Харитонов что-то такое сказал. Мне кажется, что он такого ляпнуть не мог. Наверняка это кто-то из его окружения, а подписали его именем. Сережа, по большому счету, никто и звать его никак. Он должен быть благодарен за то, что Федя его привел в ММА, а не давать экспертные оценки и лить грязь на человека, который признан среди бойцов во всем мире».

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Сергей Харитонов после победы над Денни Уильямсом. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

1 августа последовал ответ Харитонова — ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЕ интервью Valetudo, в котором Сергей назвал Александра пьяницей и ошибкой природы и сообщил, что у Александра — гепатит С. Основное:

«Во-первых, для таких, как Саша, я не «Сережа», а Сергей Валерьевич. Во-вторых, Саше уже пора бы уже научиться логично излагать свои мысли, а главное — думать, прежде чем говорить. Наверное, его в детстве плохо воспитали, но не буду вдаваться в подробности, слишком много чести. Он отлично умеет молоть языком, а нормальные спортсмены доказывают все делом, выходя на ринг».

«Саша — пьяница, постоянно устраивает дебоши. Нормальные люди, такие как я или Федор, никогда не будут напиваться до белой горячки и устраивать драки. А про Фединого брата регулярно слышу такие новости, из разных уголков страны. Он дерется, напивается, пристает к официанткам, домогается девчонок, врет, везде в пьяном угаре кричит, что он чемпион мира и самый сильнейший человек на земле. Я думаю, что это снова действие наркотиков».

«Я приехал в Оскол к Феде, и меня на такси встретил пьяный Саша. Таксист возил нас по городу, а когда привез, Саша хлопнул его по плечу и сказал: «Ты хороших людей возил, спасибо тебе» — и не захотел платить ему деньги. Я предложил заплатить свои, но Саша возразил. И попросил меня не рассказывать об этом Феде. Я просто ушел, не захотел на это смотреть. И после того случая стало понятно, что он за человек».

«О его гепатите С знают во всех организациях мира, и никто не хочет с ним иметь дела. Он допился до того, что у него теперь гепатит. Это наркоман, алкоголик, уголовник».

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Александр Емельяненко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Затем за тему взялся журналист «Чемпионата» Константин Устьянцев. Он поговорил с Харитоновым и Александром Емельяненко, записал оба разговора на аудио и 9 августа 2011-го залил на YouTube. Харитонов сказал примерно то же, что и порталу Valetudo. Емельяненко же объяснил, в чем заключаются его претензии к Харитонову (надо сказать, что сейчас риторика Александра куда грубее).

«Не понимаю, откуда у него вообще возникло желание начать обсуждения других бойцов? Сидел бы и помалкивал. Посмотрите его интервью — он же сам себе противоречит. То он хочет тренироваться с Федей, то Федя его послал... На самом деле, Харитонов в своё время самостоятельно слился, когда у нас была другая промоутерская компания. Мы его тянули за собой, вывели на уровень Прайда, передали знания, научили работать. Но потом он сам обосрался. Сейчас Харитонов везде говорит, что Федя с ним общаться не хочет, по той причине, что рядом нахожусь я. Хотя я вообще ни при чем, Федор взрослый человек и сам выбирает себе круг общения, равно как и спарринг-партнёров. Я ещё месяц понаблюдаю за Сергеем, посмотрю, как он будет себя вести, и если не угомонится, придётся где-то с ним пересечься и до конца разрешить вопрос с нашим пари. Чего впустую языком молоть? Вряд ли, конечно, он согласится встретиться. Харитон привык всё делать исподтишка, а как дело касается конкретики, сразу уходит в тину: у него сразу наступает нехватка времени, желания и появляются прочие отговорки».

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В 2003-м Александр Емельяненко и Харитонов вместе тренировались в Старом Осколе (Сергей познакомился с Федором раньше — в Туле). Вскоре их общение прекратилось — после того как братья ушли в Red Devil, а Харитонов остался в Russian Top Team. В 2006-м Александр и Сергей провели бой в Pride — Емельяненко победил ТКО. Но ни до боя, ни после ничего не говорило о том, что между ними есть конфликт. Его, похоже, и не было. Конфликт возник летом 2011-го — после слов «Сережа никто и звать его никак».

По данным журналиста Игоря Лазорина, сейчас снова ведутся переговоры об их бое. Ориентировочная дата — 12 июня.

Сергей Харитонов, 41 год. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 34 победы, 9 поражений.

Александр Емельяненко, 40 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 28 побед, 9 поражений, 1 ничья.