Славу ждет очень сложный бой, который будет показан в прямом эфире на РЕН ТВ.

15 апреля на турнире Pravda Вячеслав Дацик проведет боксерский бой с бывшим чемпионом Glory, бразильским кикбоксером Сауло Кавалари. Это полуфинал «Гран-при» в полутяжелом весе. В другом полуфинале сойдутся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов, с которым у Дацика в декабре разгорелся конфликт в соцсетях. В преддверии поединка с Кавалари Рыжий Тарзан дал интервью журналистам.

Вагабов

— Хотите встречи с Вагабом Вагабовым?

— Посмотрим. Пусть он еще дойдет до финала. Кудряшов — это не сказка.

— А приятно, что Вагаб будет болеть за вас в бою с Кавалари?

— Интересно. Значит, он хочет встречи.

— Вагаб говорил, что ему принципиально провести с вами бой. А вам принципиально?

— Нет, непринципиально. Он говорил многое, не имеющее отношения к действительности.

Вячеслав Дацик. Зураб Джавахадзе, Фото Известия

«Саша много наговорил, когда я совершил побег»

— Правильно будет сказать, что побить Александра Емельяненко вам было гораздо приятнее, чем Вагабова?

— В отличие от всех постановочных конфликтов, которые обычно устраивают, с Сашей у нас все по-настоящему. Наш конфликт длится уже второе десятилетие.

— Вы считаете Емельяненко в его нынешнем состоянии равным себе соперником?

— Саша чуть-чуть моложе меня, а то, что он тренировался и бухал, — такое бывает. Да, скорость у него уже не та. По факту я и раньше не считал, что он мне соперник, а тем более сейчас, когда он свою форму и профессионализм загубил бухлом. Но он набирает форму, восстанавливается, тренируется. Посмотрим, что он сможет сделать.

— На каком этапе ваши переговоры с Емельяненко? Говорят про бой осенью.

— Переговоры ведут менеджеры и общаются с его представителями, которые каждый раз называют мифические суммы. Но Саша пока не готов к бою со мной. Надеюсь, он выйдет на бой и ответит за слова. Ринг покажет, кто из нас был прав, а кто наговорил много лишнего в 2010 году.

— Смотрели его бой с Джеффом Монсоном?

— Да, смотрел. Хороший бой. Монсон великолепно его провел, хотя тяжело восстанавливался после травм. Очень хороший бой был. Монсон — красавчик. Но и Саша тоже молодец.

Вагаб Вагабов.

— В чем ваш спортивный интерес в бою с Емельяненко? Вы понимаете, что Саша не в форме, что он реальный аутсайдер. Интерес в том, чтобы он просто ответил?

— В нашем противостоянии с Александром нет спортивного интереса. Оно вызвано не мифическими конфликтами, а реальным конфликтом между нами, который зародился еще в 2009 году, когда я сидел [в тюрьме]. В 2010-м он развился. Тогда Саша много наговорил, когда я совершил побег.

— То есть хотите просто порешать мужские вопросы?

— Да, вот это действительно реальная разборка. Здесь нет спортивного интереса. С Сашей у нас личная разборка. Вот и все. Например, бой с Кавалари, — он хороший спортсмен и чемпион. Мы грязи никакой не льем и не оскорбляем друг друга. Здесь интересен спортивный результат. Здесь школа кикбокса против тайского бокса — в боксе. Очень прикольно получится. Здесь интересно биться со спортивной точки зрения. С Сашей же только личная разборка.

— Зачем вам тогда перчатки? Почему бы не порешать личную разборку на кулаках?

— Ну, условия промоушена.

— Ну, вы же тоже можете ставить свои условия...

— Хоть в перчатках с голым стеклом.

— По каким правилам лично вы бы хотели провести бой с Емельяненко?

— Желательно без правил и на улице, но это карается Уголовным кодексом. Я думаю, Саша уже свое отсидел, да и мне хватит.

— Магомед Исмаилов написал, что, если вы простоите три раунда с Вагабом Вагабовым, он будет готов дать вам бой. Как вам такая идея?

— Интересный бой получился бы. Тем более я уже Магомеду написал, что Саша все не выходит и не выходит, все прячется, мол, пора бы нам, что ли, подраться. Он-то хоть побил Сашу. Но это в качестве шутки.

— Если вы выйдете в финал «Гран-при» лиги, а Вагаб нет, вам будет интереснее драться с Кудряшовым или все-таки с Вагабовым вне «Гран-при»?

— С Кудряшовым было бы великолепно подраться с точки зрения спортивного интереса. Это профессиональный, сильный боксер, с которым биться просто кайфово и приятно. Это великолепно для моего роста в боксе. Не говорю, что я у Кудряшова выиграю. Но это хороший и сильный боксер, мне было бы очень хорошо с ним побиться.

— Недавно разлетелось видео, где вы в формате два на два деретесь в зале. Кого бы взяли в свою команду, если на большую публику такое мероприятие сделать? И кто в идеале должен стоять против вас?

— Как всегда, хотел с бы другой стороны Дениса Подолячина, а Пашу Шульского я бы взял на свою сторону.

— А кто четвертый — на той стороне?

— Не знаю. Можно взять и [Никиту] Ворожбитова. Было бы прикольно.

— Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 273. Ваши мысли?

— Дана Уайт сказал, что Петра засудили. Он проиграл, потому что он русский. Поэтому проиграл. Как всегда, все зависит от кривых решений судей.

— А по бою Хамзата Чимаева что скажете?

— Не смотрел.

Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ближайший бой

— Кавалари пытался вас спровоцировать на пресс-конференции. Хоть немного подействовало это на вас?

— Что там может подействовать? Человек не готов биться насмерть. Кавалари решил не рисковать на все сто процентов, выставляя свой пояс против моего. Ему же не охота потерять свою былую славу.

— Вы ожидали, что Кавалари так заведется? По сути, он разозлился из-за своих же слов.

— Видимо, его немножко задела его юность, когда нечего было кушать, когда он жил и тренировался в спортзале. У нас тоже были времена тяжелые, мы тоже жили в спортзале, но кушать нам всегда было что, потому что у нас были кулаки. После боя выходишь, подходишь к валютчику где-нибудь и спрашиваешь: «Десять тысяч долларов разменяете?» Он кивает — «щелк», и у тебя десять тысяч долларов в кармане (улыбается).