Шлеменко: «Александра Емельяненко уже нет. Реально нет. Его уронит любой старшеклассник»

Бывший чемпион Bellator обратился к Вячеславу Дацику, чтобы тот не проводил бой с АЕ, поскольку у Емельяненко не все в порядке со здоровьем.

В среду вышел бомбовый выпуск передачи «Хук Вам» (YouTube-канал Sport24) — с Александром Емельяненко. Александр выглядит плохо. С трудом передвигается, на носу — царапина, под глазом — фингал. Сейчас он похож на человека, страдающего алкоголизмом — если говорить прямо. В сентябре у Александра планируется бой по правилам с набравшим хорошую форму Вячеславом Дациком — в лиге Hardcore Boxing. За АЕ боязно — да, в прошлом году он вышел из запоя и нашел в себе силы, чтобы провести два поединка в 2021-м и еще один в 2022-м (что, безусловно, заслуживает уважения). Но так плохо, как в «Хук Вам», он не выглядел, даже когда явился на турнире АСА в феврале прошлого года — во всяком случае у него не было никаких царапин и синяков. Как сообщил «СЭ» глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов, Емельяненко уже отправился в реабилитационный центр в Екатеринбург.

При этом Емельяненко в интервью «Хук Вам» произнес несколько колкостей в адрес Дацика, а в первую очередь — Александра Шлеменко, одного из лидеров мнений в российских ММА. Вот что сказал Емельяненко:

«Буду болеть за Магу (Магомеда Исмаилова в бою со Шлеменко, который состоится ориентировочно 27 мая. — Прим. «СЭ»). А кто мне Шлеменко? Просто Шлеменко. Зажравшаяся звезда с Уральских гор. Почему считаю Шлеменко зазвездившимся? Это выражается во всем его поведении. Считаю, что Шлеменко всех людей считает за нелюдей, кроме одного себя, такого правильного, непьющего спортсмена. Надо же по сторонам смотреть и считаться с окружающим мнением. А не бить себя в грудь: «Я не пью, я не пью, я не пью». Высокомерный слишком Шлеменко, горделивый сильно. Он хоть и побеждает, хоть и дерется, его в России не любят. Бой с ним? Я ему предлагал — он отказался. Он сказал, что это не его весовая категория, чтобы я гонял вес до 84 кг. То есть технично спрыгнул с боя. Он бздун, понимает, что я его побью».

В пятницу в Омске прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Шлеменко пришел туда в качестве почетного гостя, сидел в первом ряду, а после дал интервью журналистам — про Емельяненко.

— Очень печальные впечатления [от видео с Емельяненко], — сказал Шлеменко. — Мои слова подтверждаются. На наших глазах происходит большая трагедия, с одной стороны. Но с другой — Александр Емельяненко, я не побоюсь этого слова, — герой нашего времени. Он взял на себя роль убирать свое здоровье — показывать нам, как нельзя себя вести, какую дорогу нельзя выбирать и что эта дорога может сделать с профессиональным спортсменом, с одаренным человеком, со здоровым, сильным, крепким мужиком. Просто на наших глазах он сгорает. Его нет! Его уже реально нет... Он как живой труп.

Можете закидать меня плохими комментариями, но посмотрите сами. Этого человека сейчас — я еще раз говорю, здорового. Который ронял... Вспомни, кого он в Pride ронял. Бразильца-то здорового... Мораеса. Такого кабана он ронял! А сейчас его [Александра Емельяненко], по сути, уронит любой старшеклассник. Я говорю как есть. Не в обиду Александру Емельяненко.

И он взял на себя эту роль. И мы должны это увидеть, это размножить, это сказать. Если мы ему не сможем помочь — а я не уверен, что мы сможем ему помочь. Я думаю, наверное, даже не сможем. Нам надо не забыть и показать это как живой пример нашему молодому поколению, подрастающим ребятам, здоровым и сильным, на которых алкоголь еще не действует так, как на Александра, потому что у них стаж маленький. Не надо заходить на этот конвейер, вот и все.

— Вы не верите, что он восстановится до нормального состояния?

— Он может восстановиться, чтобы прожить еще несколько лет. Ну как несколько — может быть, еще 20 лет. Если будет сильно-сильно работать над собой, в чем я сомневаюсь, — он может и нормально пожить. Но чтобы встать и боксировать... Пойми: алкоголь убивает центральную нервную систему. Посмотри на его движения: он руки поднимает вот так вот. Вот с такой скоростью (поднимает руки вверх, изображая Емельяненко). Ну что это такое? Он не реагирует на удары. И я об этом говорил! Мага Исмаилов — он [Емельяненко] не видит эти удары [Исмаилова]. Этот бразилец — Сантос — он [Емельяненко] не видит эти удары [Сантоса]. Вернее видит, но не успевает реагировать. А центральная нервная система не восстанавливается. Об этом вам скажет любой физиолог или человек, занимающийся анатомией. Ее можно восстановить, но это такие сложные процессы! Люди, у которых есть заболевание центральной нервной системы, всю жизнь работают над собой — и не могут восстановиться. И если ты убил ее алкоголем (а он ее убивает), ну, блин, это нереально.

— Выпускать его на бой с Дациком...

— Нереально. Он не дойдет до этого боя. Вернее — боя не будет. Я не верю, что он будет. Кто-то написал, якобы Анатолий Сульянов сказал, что он [Емельяненко] в ребцентре. В лучшем случае он пройдет реабилитацию. Он будет довольно неплохо дышать, может быть, станет выглядеть получше. Но центральная нервная система — это самое главное. Ты должен реагировать на удары. Координация! Люди забывают... Посмотри, что происходит со многими бойцами? Они перестают держать удар. Что происходит? У них падает координация. А алкоголь бьет на мозжечок. Мозжечок — центр, который отвечает именно за координацию. Вот и все. Посмотрите физиологию, там же все написано.

— Возможно, Дацику будет сложно настроиться на этот бой...

— Сейчас обращаюсь к Славе: Слава, я прекрасно понимаю: деньги, старая война, старая тема, но, Слава, побереги Александра — в таком его состоянии ты просто его убьешь. Ну зачем тебе грех на душу брать?! Не спорю, он [Александр] сам выбрал себе эту дорогу. Мы все это прекрасно понимаем. Это его жизнь, его путь. Это его... Слава меня сейчас поймет: это его род. И он сам его убивает. Сам его уничтожает. Но все-таки, думаю, Слава не должен быть тем человеком, который возьмет грех на душу.