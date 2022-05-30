«У меня осталось всего 14 зубов...». Как Дана Уайт оплатил олимпийскому чемпиону новые зубы за 50 тысяч долларов

Потерял половину зубов, боясь нового сердечного приступа.

В феврале прошлого года олимпийский чемпион Лос-Анджелеса-1984 по вольной борьбе Марк Шульц запустил кампанию по сбору 50 000 долларов на известном краудфандинговом портале GoFundMe.

Причина поиска денег было довольно любопытной — срочная установка зубных имплантов в уже наполовину беззубый рот. Но гораздо интереснее оказалось причина потери зубов. Шульц сам уничтожил половину своих зубов, потому что боролся... с вероятностью нового сердечного приступа.

Марк Шульц. Скриншот из видеообращения

Оставшись без зубов, чемпион почувствовал себя крайне неловко и начал искать деньги на импланты. Вставить зубы в США — фантастически дорогое предприятие, поэтому без помощи добрых людей не обойтись. И кто бы вы думали, помог Марку? Президент UFC Дана Уайт. Перевел ему 50 000 долларов, когда тот попросил работу в UFC, чтобы оплатить новые зубы.

«Когда я боролся, я очень сильно сжимал зубы, — рассказал Шульц на Youtube-канале «Lytes Out Podcast». — Это привело к многочисленным микротрещинам в зубах. В 2008 году я пошел к стоматологу, и он сказал: «Состояние твоих зубов ухудшается очень быстро. Тебе понадобится 8 корневых каналов и 8 коронок». И я прошел через эту операцию, мне сделали 8 корневых каналов и 8 коронок.

В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и потом я как-то увидел документалку «Root Cause». В ней речь шла о высокой вероятности корреляции между корневыми каналами и сердечным приступом. И я начал удалять корневые каналы, начал с задних рядов зубов, чтобы не испортить свою внешность. Я удалил много зубов, и это привело к тому, что я начал жевать резцовыми зубами, которые предназначены для того, чтобы кусать. И в итоге эти зубы сломались.

Ситуация сложилась такая, что у меня были сломаны 14 зубов. В среднем у человека 28 зубов, а у меня осталось только 14. Я понял, что мне нужно вставлять импланты, а это будет стоить целое состояние. Я запустил сбор денег на GoFundMe, а потом мне как-то позвонил Бен Чилберти, продюсер какого-то шоу UFC, которое делает анимационные ролики. Они захотели сделать выпуск обо мне. Они приехали и сняли со мной выпуск. После съемок я попросил Бена: «Можете спросить у Даны Уайта, нужен ли ему комментатор или анонсер или кто-то. Чтобы я мог подзаработать и заплатить за зубы». Бен передал мои слова Дане, и тот ответил: «Скажи Марку, чтобы я полностью оплачу его зубные импланты». И он оплатил".