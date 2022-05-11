«Таких людей нельзя отнести к людям». Емельяненко и Дацик проведут бой после 12 лет вражды

Слава в форме. А вот Александр пока выглядит неважно...

10 мая случилось историческое событие: был анонсирован бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Боксерский поединок состоится в сентябре на турнире промоушена Hardcore Boxing. Емельяненко и Дацик подписали контракты, встретились лицом к лицу, провели битву взглядов и даже пожали руки (первым руку протянул Александр).

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Фото Hardcore Boxing

Дацик много раз говорил, что для него есть только один принципиальный соперник — это Саша Емельяненко. Все началось в августе 2010-го, когда Вячеслав сбежал из психбольницы и перебрался в Норвегию (ходила легенда, что он приплыл туда на лодке, но на самом деле приехал на машине). В СМИ побег Дацика стал важной темой, и Пятый канал решил взять комментарий у Александра. Тот согласился. Вот что из этого вышло:

«Таких людей нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это разъевшийся отморозок, который выскочил на улицу, начитался каких-то непонятных книжек и гуляет на улицах нашего города. Я попросил ребят-спортсменов, с которыми тренируюсь зале, что если они встретят его на улице, пускай дождутся меня — я развенчаю миф о том, что он не чувствует боль. Он ходит в зал, имеет большую комплекцию и совершенно не имеет мозгов».

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Фото Hardcore Boxing

Дацика задели слова Емельяненко, и он записал видеообращение в весьма необычной обстановке. Над ним висели мечи и флаг с нацистскими рунами Зиг, Вячеслав держал в руке топор и был одет в футболку со свастикой. Главное, что он сказал (из этических соображений мы не будем публиковать речь Дацика полностью):

«Мне есть что сказать товарищам петушкам кукарекающим. Типа Саши Емельяненко. По пунктам. Ты ничего не попутал?! Ты че во мне спортсмена увидел? Я таким не являюсь. Хотел показать мне, что такое боль?! Так ты, петушка, назови свой адрес, и мы с тобой встретимся! Меня ловить не надо, я тебя сам найду!»

Александр Емельяненко. Фото Hardcore Boxing

Тогда, в августе 2010-го, с трудом верилось, что Дацик вернется в бои. Емельяненко же шел на серии из восьми побед подряд. Но потом Александр начал попадать в один скандал за другим, у него начались серьезные проблемы с алкоголем, и сейчас Дацик — явный фаворит их боя.

Рыжий Тарзан постоянно тренируется и выигрывает бои нокаутами (недавно за 40 секунд вырубил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари). Емельяненко же на видео с битвой взглядов выглядел скверно: опухший, с царапиной на носу (еще 22 апреля ее не было). Есть такая закономерность — если Александр активно выкладывает себя в соцсети, значит, он 100 процентов не в запое. Так вот, Александр после 17 марта выложил лишь одно свежее видео с собой (и ни одного фото). Как бы то ни было, Емельяненко известен тем, что умеет набирать форму в кратчайшие сроки, что подтверждал неоднократно.

Опасения, что бой может сорваться, не напрасны. Но за все время, кажется, был лишь один случай, когда Александр подписал контракт на бой, но на ринг не вышел (2013 год, сорвавшийся поединок с Мирко Филиповичем).