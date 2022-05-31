Марлон Вера — фанат мяса. Ест по два стейка рибай в день и уплетает огромную лосиную печень

Ни дня без мяса.

Пятый номер легчайшего веса UFC Марлон Вера с высокой вероятностью станет следующим соперником Петра Яна. Россиянин бросил эквадорцу вызов, после чего бойцы время от времени поддерживают напряжение в соцсетях, обмениваясь колкостями.

Вера — крайне интересный персонаж со своей мощной историей преодоления и стилем жизни, вызывающим восхищение фанатичной преданностью спортивному режиму и цели. Марлон попал в UFC еще в 2014 году, когда ему был всего 21 год. Матчмейкеры были настолько впечатлены огнем и целеустремленностью эквадорца, показанными им на латиноамериканской версии шоу TUF, что подписали его в промоушен, несмотря на довольно сырые навыки и крайне посредственный атлетизм.

Позже Вера перебрался с исторической родины в США, где ему предстояло не только реализовать свою мечту — стать элитным бойцом, но и добиться другой главной цели жизни — прооперировать дочку, больную синдромом Мёбиуса — редкой врожденной аномалией, для которой характерно отсутствие мимики лица. Несколько лет тяжелого труда, строгой экономии денег и нарастания общественной огласки с ростом пожертвований помогли Чито и его жене собрать необходимые на операцию 43 000 долларов. Операция прошла успешно, но полного излечения при подобном заболевании добиться практически невозможно. Мимика Аны Паулы Веры значительно улучшилась, она смогла начать улыбаться, но выражение ее лица, конечно, отличается от нормы.

Вера с дочерью Аной Паулой. Фото из соцсетей бойца

Первоклассная рабочая этика, трудолюбие и психологическая непреклонность месяц за месяцем помогали Вере решать и непосредственные спортивные задачи. Он стал гораздо мощнее физически, его удары (особенно кики и колени) стали нести разрушительную силу, защита окрепла, а и без того отличное кардио превратилось в просто выдающееся. Сам эквадорец уверен, что его диете и способности держать режим и дисциплину нет равных: он ложится не позже 22.00, за два часа перестает пользоваться гаджетами, кушает только здоровую еду и уделяет огромное внимание восстановлению.

Диета в стиле жизни Веры стоит вообще особняком. Марлон — ярый мясоед, он абсолютно уверен в безвредности потребления мяса на каждодневной основе, причем даже мяса тяжелого — говядины.

Вера получил новую поставку замороженного мяса от сервиса доставки еды UFC. Фото из соцсетей бойца

«Не бывает дня, чтобы я не ел мяса, — говорил Вера на подкасте Джо Рогана. — Я ем рибай кучами. Когда я не в кэмпе, я ем много мяса. Стейк рибай — минимум два раза в день. Делаю себе до хрена соков свежевыжатых из овощей, ем много авокадо, много фруктов. При этом я не ем сахар и почти не ем фастфуд. Когда начинается кэмп, мясные порции уменьшаются, овощные увеличиваются».

Другая важная часть мясного рациона эквадорца — это печень, которую он называет «стейком на стероидах». Вера ест ее раз в неделю, причем не покупает в магазине, а получает в подарок от друзей-охотников, заваливших очередного лося.

«Я ем печень каждую неделю, — говорил боец на подкасте UFC Unfiltered. — В ней до хрена полезных элементов, больше, чем в стейке. Печень — это как стейк на стероидах. Я посыпаю ее солью, перцем и ем. Она не очень вкусная, но я знаю ее пользу. Когда мои друзья убивают на охоте лося, они съедают самые вкусные внутренности, и никто из них не хочет есть печень. Поэтому они приносят ее мне — огромную, б***, лосиную печень. Я съедаю ее за пару недель. Иногда ее нужно почистить, подрезать, если на ней есть пулевая рана. Иногда внутри там бывает немного травы. Я все чищу и нарезаю печень на несколько кусков, кладу их в пакетики. Чтобы потом не нужно было размораживать весь кусок. Мой сын ненавидит меня за то, что я одно время скармливал ему печень, а он этого не знал. Если я скажу ему: «Будешь стейк?», он согласится. Но если скажу: «Будешь печень?» — откажется».

Вера у барбекю-мангала на заднем дворе своего дома. Фото из соцсетей бойца

Несмотря на образцовый режим и питание, Вера, как и все бойцы легких категорий, никогда не бывает готовым в день боя на все сто процентов. Как бы ты ни исхитрялся в питании и восстановлении — слишком уж брутальная вещь весогонка. О ее влиянии на свой организм боец как-то рассказал на все том же подкасте Джо Рогана.

— Сколько ты весишь между боями?

- 69-70 кг где-то. Когда я догоняю до 140 фунтов (63,5 кг), я все еще чувствую себя сильным. Но все, что ниже, — это уже п****. Но я знаю две вещи. Первое — все бантамвейты проходят через то же самое. Второе — моя диета — это другой уровень. У меня одна из самых здоровых диет. Все эти ребята едят печенье и пьют колу между боями, б***. Почти все они едят это дерьмо.

— Через сколько часов после утреннего взвешивания ты начинаешь чувствовать себя нормально?

— Где-то через три часа у меня уже нет эффекта провалившихся глаз. Все это время я пью — апельсиновый сок, арбузный сок, виноградный сок, воду. Еще я пью такую штуку, которую мы называем «натуральный Gatorade» — мед, соль, лайм, вода. Вот на этой штуке у меня идет регидратация. Никаких порошков, никакого лишнего дерьма. И эту же штуку я пью после моих 13-мильных пробежек между боями. Я так питаюсь весь год. Когда я вижу, что бойцы после сгонки едят пиццу или чизбургеры, — я в а****. Я люблю драться с такими ребятами. Ты бьешь им по животу — и все, бой закончен. Я всегда питаюсь правильно между боями. Рибай, бараньи отбивные, яйца, фрукты, овощи.

— В день боя ты чувствуешь себя на 100%?

— Нет. Тяжело вернуться в 100%, когда у тебя там мало времени после взвешивания. Тут ментально себя настраиваешь: «Я готов умереть».

— Когда ты выходишь на бой, сколько от тебя остается из-за сгонки — 80%, 90%?"

— Когда я выхожу в клетку, я где-то между 85-90% по самочувствию. И это при том, что весь год я на здоровой диете, идеально питаюсь, живу идеальным режимом.